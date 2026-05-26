W skrócie Nowy Orlean, położony poniżej poziomu morza i pozbawiony naturalnych barier w postaci mokradeł, stoi w obliczu zagrożenia całkowitym zalaniem przez Zatokę Meksykańską jeszcze w tym stuleciu.

Proces masowej migracji z regionu trwa od dekad, a niemal wszyscy mieszkańcy miasta w Luizjanie żyją obecnie w strefie wysokiego ryzyka powodziowego.

Plany systemowej relokacji są opóźniane przez brak działań władz i obawy dotyczące utraty ziemi oraz unikalnej kultury.

Nowy Orlean w pułapce. Zatoka Meksykańska może odciąć miasto

Nowy Orlean znalazł się w wodnej pułapce. Według badania amerykańskich naukowców, opublikowanego w maju 2026 r. w czasopiśmie "Nature Sustainability", miasto już w tym stuleciu może zostać całkowicie otoczone przez wody Zatoki Meksykańskiej, stając się wyspą. W bardziej negatywnym scenariuszu może zaś zniknąć z powierzchni Ziemi. Badacze ostrzegają, że proces relokacji mieszkańców musi rozpocząć się natychmiast, jeśli aglomeracja chce uniknąć chaosu. Położenie aglomeracji w niecce, w większości poniżej poziomu morza i w sercu kurczącej się delty rzeki Missisipi, czyni ją jednym z najbardziej narażonych miejsc na świecie.

Sytuację pogarsza gwałtowne znikanie okolicznych mokradeł, które dotychczas stanowiły naturalny bufor chroniący przed huraganami i falami sztormowymi. Ludzie osuszali je pod zabudowę, przekopywali kanały na potrzeby przemysłu naftowego oraz wznosili wały rzeczne, co od lat 30. XX wieku doprowadziło do utraty ponad 5000 km2 tych terenów.

W obliczu przekroczenia globalnych progów temperaturowych wybrzeże Luizjany stoi przed perspektywą wzrostu poziomu morza od 10 do nawet 23 stóp (ok. 3-7 m). Według prognoz region ma stracić około 75 proc. pozostałych mokradeł, a linia brzegowa może cofnąć się w głąb lądu aż o 99 km. Autorzy opracowania nie pozostawiają złudzeń - region przekroczył punkt bez powrotu, a losy mieszkańców stanęły pod znakiem zapytania.

"W oparciu o te geologiczne ramy odniesienia przeanalizowaliśmy wpływ wzrostu poziomu morza na prawdopodobnie najbardziej wrażliwą fizycznie strefę przybrzeżną na świecie, używając prehistorycznych i współczesnych wzorców ludzkiej mobilności. Naświetlamy pozytywne aspekty niedawno rozpoczętej migracji z tego regionu i twierdzimy, że los społeczności z głębi lądu w tej strefie rozstrzygnie się w ciągu najbliższych kilku dekad" - wyjaśniają autorzy badania.

Exodus z Luizjany. Masowe migracje i wysoki wskaźnik ubóstwa

Proces opuszczania wybrzeża Luizjany nie jest zjawiskiem nowym i trwa od dziesięcioleci. Od czasu katastrofalnego huraganu Katrina w 2005 r. największe miasto stanu straciło już ok. 1/4 swojej populacji. Exodus ten ma charakter skokowy: każdy kolejny silny sztorm lub powódź wywołuje nagłą falę wyjazdów. Obecnie szacuje się, że niemal 99 proc. mieszkańców Nowego Orleanu żyje w strefie wysokiego ryzyka powodziowego. W przypadku uderzenia żywiołu o sile Katriny zniszczeń doświadczyłby prawie każdy.

Naukowcy alarmują, że brak odgórnie zarządzanego i zaplanowanego procesu przenosin grozi chaotyczną ucieczką, której koszty poniosą przede wszystkim najubożsi. A warto odnotować, że pod względem bogactwa mieszkańców Luizjana znajduje się na szarym końcu Stanów Zjednoczonych, zazwyczaj zajmując 48. miejsce na 50 stanów. Jest zatem 3. najbiedniejszym stanem w USA. Niższe mediany dochodów gospodarstwa domowego mają tylko Wirginia Zachodnia i Mississippi.

Odpływ ludności dodatkowo niszczy bazę podatkową, pogarsza jakość usług publicznych, drastycznie podnosi składki ubezpieczeniowe i obniża wartość nieruchomości. Inwestowanie ogromnych funduszy w doraźne próby zabezpieczania domów przed powodzią może ostatecznie wyczerpać zasoby finansowe mieszkańców, uniemożliwiając im przeprowadzkę w bezpieczniejsze miejsce w przyszłości.

Władze nie palą się do relokacji, a mieszkańcy boją się o swoją kulturę

Choć na świecie istnieją przykłady udanych, wieloletnich relokacji całych miast - takich jak szwedzka Kiruna przenoszona z powodu szkód górniczych - to w przypadku Nowego Orleanu proces ten budzi ogromne obawy społeczne. Pojawiają się głosy, że rozbicie tradycyjnych dzielnic bezpowrotnie zniszczy unikalną kulturę tzw. Głębokiego Południa oraz ducha miasta, będącego m.in. kolebką jazzu na przełomie XIX i XX w.

Eksperci odnotowują także powszechne występowanie głębokiej nieufności wobec struktur władzy i obaw, że relokacja pogłębi nierówności rasowe i dotknie Afroamerykanów, pozostawiając ich bez niczego, jeśli ich ziemia zostanie im odebrana. "Kultura, którą mamy, wyrosła z doświadczeń życiowych i sąsiedztw, dlatego za każdym razem, gdy rozbijasz sąsiedztwo, tracisz rzeczy" - skomentowała Beverly Wright, założycielka i dyrektorka Deep South Center for Environmental Justice.

Co dalej? Na ten moment administracja polityczna USA nie wykazuje większego zainteresowania tematem systemowej relokacji. Szanse na zyskanie cennego czasu również zmalały, gdy w 2025 r. gubernator Luizjany, Jeff Landry, anulował szeroko zakrojony projekt dywersji osadów mający na celu odbudowę mokradeł, argumentując to wysokimi kosztami i stratami dla rybołówstwa.

Według autorów raportu decyzja ta oznacza faktyczne poddanie znacznych części wybrzeża, w tym obszaru Nowego Orleanu. Badacze zaznaczają jednak, że ich prognozy nie muszą nieść wyłącznie pesymistycznego przesłania. Kontrolowane stworzenie "Nowego Orleanu 2.0" na bezpiecznym gruncie mogłoby stać się globalnym wzorem zrównoważonego rozwoju dla innych metropolii, które w tym stuleciu nieuchronnie podzielą los Luizjany.

Rosnący poziom mórz zagraża miastom nadmorskim na całym świecie - od Nowego Jorku i Londynu po Bangkok i Szanghaj. Jak twierdzi Benjamin Strauss, szef i główny naukowiec instytutu badawczego Climate Central, "podstawowe pytania brzmią: jak szybko ta przyszłość nadejdzie i jak to rozegrają".

Źródła:

