Zaburzenia nastroju charakteryzują się długotrwałymi i intensywnymi wahaniami nastroju, przechodząc od stanu depresji do manii lub hipomanii, które mogą się ze sobą przeplatać. Znacząco wpływa to na codzienne funkcjonowanie i wymaga profesjonalnej pomocy.

Brazylijscy naukowcy opracowali niedrogi przenośny biosensor, który służy do identyfikacji zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, schizofrenia i choroba afektywna dwubiegunowa. Kiedy stanie się on powszechnie dostępny komercyjnie, może przyczynić się do wczesnego wykrywania chorób.

Jak działa nowa technologia, która może zmienić życie pacjentów?

Urządzenie składa się z elastycznego paska z trzema elektrodami, który po zintegrowaniu z przenośnym analizatorem bada krople ludzkiej śliny. Wynik pojawia się po niecałych trzech minutach - biosensor dostarcza informacji o stężeniu BDNF (czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego), białka kluczowego dla wzrostu i utrzymania neuronów oraz rozwoju funkcji mózgowych, w tym uczenia się i pamięci.

- Istnieje niewiele czujników, które wykonują tego typu analizę, a nasz osiągnął najlepsze wyniki. Wykrywał szeroki zakres stężeń, co jest bardzo dobrym wynikiem z klinicznego punktu widzenia. Bardzo niski poziom białka może stanowić sygnał ostrzegawczy wskazujący na choroby i zaburzenia psychiczne. Z drugiej strony, dzięki możliwości sygnalizowania wzrostu poziomu BDNF, czujnik ten stanowi narzędzie służące do monitorowania postępów pacjenta w trakcie leczenia - wyjaśnia autor korespondencyjny artykułu, Paulo Augusto Raymundo Pereira.

Tania i szybka diagnoza w spersonalizowanym badaniu

Szacowany koszt ekonomicznego, jednorazowego biosensora wynosi 2,19 USD za sztukę. Wyniki badania mogą być na bieżąco wyświetlane na urządzeniu mobilnym za pośrednictwem Bluetooth.

Zmierzamy w kierunku medycyny spersonalizowanej, w której leczenie będzie coraz bardziej dopasowane do indywidualnych potrzeb

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie ACS Polymers Au.

