W skrócie Chińscy naukowcy na stacji Tiangong schłodzili atomy rubidu-87 do rekordowej temperatury 9,7 pikokelwina, wykorzystując w tym celu zaawansowane pułapki optyczne.

Warunki mikrograwitacji pozwoliły na osiągnięcie siedmiosekundowego czasu swobodnej ekspansji atomów, co umożliwia prowadzenie niezwykle precyzyjnych pomiarów fizycznych.

Osiągnięty wynik otwiera nowe możliwości weryfikacji ogólnej teorii względności Einsteina oraz badania fundamentalnych zagadnień fizyki kwantowej w przestrzeni kosmicznej.

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Rekordowo niska temperatura na chińskiej stacji kosmicznej

Chińscy naukowcy osiągnęli najniższą temperaturę w historii eksperymentów laboratoryjnych. Na pokładzie stacji kosmicznej Tiangong uzyskali wynik 9,7 pikokelwina (pK), czyli niecałe dziesięć bilionowych części stopnia powyżej zera absolutnego. Eksperyment przeprowadzono na gazie kwantowym określanym jako kondensat Bosa-Einsteina (BEC). Osiągnięty rezultat obniżył dotychczasowy rekord zimna czterokrotnie i otworzył nowe możliwości prowadzenia badań nad podstawowymi zagadnieniami fizyki w warunkach mikrograwitacji.

Sukces zespołu z Pekinu spotkał się z dużym uznaniem w środowisku naukowym. "CAPR jest w rzeczywistości otwarty dla społeczności międzynarodowej. Chciałbym zaprosić naukowców z całego świata do korzystania z niego" - przekazał Weibiao Chen, fizyk z Instytutu Optyki i Mechaniki Precyzyjnej w Szanghaju i współautor pracy, która ukazała się 5 listopada 2026 r. w "Science", otwiera się w nowym oknie.

Przełomowe doświadczenie wymagało przeniesienia aparatury badawczej na orbitę okołoziemską. W warunkach grawitacji naszej planety cząstki są dociskane do pola elektromagnetycznego, co prowadzi do wzrostu ich temperatury i uniemożliwia dalsze chłodzenie. Stan BEC, przewidziany teoretycznie przez Satyendrę Natha Bosego i Alberta Einsteina w 1924 r., polega na przejściu atomów do jednego makroskopowego stanu kwantowego.

Cząstki w tym stanie zyskują unikalne właściwości, w tym zdolność do swobodnego przepływu. Pierwsze kondensaty BEC uzyskano na Ziemi w 1995 r., co zostało nagrodzone Noblem w 2001 r. Uzyskiwane wówczas temperatury sięgały jednak aż 100 nanokelwinów.

Pułapka optyczna zamiast klasycznego chipu atomowego

Do uzyskania rekordowo niskiej temperatury tajkonauci wykorzystali moduł Cold Atom Physics Rack (CAPR), zainstalowany na stacji Tiangong w 2022 r. W przeciwieństwie do amerykańskiego modułu Cold Atom Laboratory z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, który w 2020 r. osiągnął temperaturę 52 pK przy użyciu chipu atomowego i pola magnetycznego, chińska aparatura wykorzystuje dwie zagnieżdżone optyczne pułapki dipolowe.

Skrzyżowane wiązki laserowe polaryzują elektrycznie i przyciągają atomy rubidu-87. Fizycy schłodzili wstępnie około 2 mln atomów w węższej pułapce o szerokości 54 mikrometrów, a następnie zredukował moc lasera z 5 watów do 0,2 miliwata, pozwalając najbardziej energetycznym cząstkom na ucieczkę.

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W kolejnym etapie schłodzoną chmurę 2 tys. atomów przeniesiono do szerszej pułapki o średnicy 124 mikrometrów. "Zachowujemy tę samą liczbę atomów. Zmienia się jedynie energia oddziaływania" - tłumaczy Xuzong Chen, główny naukowiec projektu CAPR z Uniwersytetu Pekińskiego. Swobodna ekspansja gazu znacząco osłabiła wzajemne oddziaływania cząstek, obniżając ich prędkość do poziomu poniżej 200 mikrometrów na sekundę, co odpowiada temperaturze 9,7 pK (-273,15 °C).

Zastosowanie optycznych pułapek dipolowych zapewnia przewagę nad metodami magnetycznymi. Technika ta pozwala na jednoczesne chwytanie atomów o różnych stanach spinowych, co umożliwia precyzyjne dostrajanie oddziaływań między nimi przy użyciu zewnętrznego pola magnetycznego. Otwiera to niespotykane dotąd warunki do badania gazów ultrachłodnych i symulowania złożonych układów kwantowych.

Nowe perspektywy testowania teorii grawitacji

Po zwolnieniu z pułapki optycznej chmura atomów pozostaje w stanie swobodnej ekspansji (ang. free expansion time) przez rekordowe 7 sekund. Długi czas ekspansji w stanie mikrograwitacji jest uważany przez ekspertów za kluczowy element tego osiągnięcia.

"Siedem sekund to nawet ważniejszy wskaźnik niż 10 pikokelwinów. Kiedyś ktoś na Ziemi może uzyskać temperaturę 10 pikokelwinów, ale nie będzie miał atomów w swobodnym opadaniu (ang. free fall - przyp. red.) przez 7 sekund" - skomentował Holger Mueller, fizyk z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

Długi czas swobodnej ekspansji w połączeniu z niską temperaturą umożliwia przeprowadzanie precyzyjnych pomiarów interferometrycznych. Naukowcy planują wykorzystać ten układ do weryfikacji zasady równoważności i sprawdzenia, czy grawitacja działa z jednakową siłą na wszystkie rodzaje atomów, co stanowi jeden z fundamentów ogólnej teorii względności Einsteina. Co dalej?

Kolejnym krokiem zespołu CAPR ma być stworzenie sieci krat optycznych, w których atomy zostaną zablokowane w układzie punktów laserowych. Tego typu symulacje kwantowe pozwolą odwzorować zachowanie elektronów w kryształach i mogą pomóc w zrozumieniu zjawiska nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego. Obniżenie temperatury do poziomu pikokelwinów drastycznie redukuje szumy termiczne w takich układach. "Mamy to osiągnięte, ale nie zostało to jeszcze opisane w tej publikacji" - dodaje Xiaoji Zhou, fizyk z Uniwersytetu Pekińskiego.

Źródła:

Wei Xiong et al. Quantum gases below 10 picokelvin in space. Science (2026). DOI: 10.1126/science.aea5324 Adrian Cho. China space experiment creates coldest temperature ever. Science (2026). DOI: 10.1126/science.zanhi8b Chen Na. China's Space Station Sets New Atomic Cooling Record. Chinese Academy of Sciences (2026).