Nowy sposób walki z trądzikiem? Naukowiec z Polski rozwija projekt

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Koniec z wyborem między leczeniem a wyglądem skóry? Innowacyjny projekt, który rozwija dr inż. Konrad Kwiecień z Akademii Górniczo-Hutniczej obejmuje kompleksowe podejście do problemów osób z cerą trądzikową, zapewniając krycie, pielęgnację i leczenie zmian.

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Osoba w białym ubraniu dotyka palcem jasnobrązowej plamy makijażu na przedramieniu, obok para okularów.
Ekspert z AGH w Krakowie pracuje nad innowacyjnym kosmetykiem.Centrum Komunikacji i Marketingu Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiemateriał prasowy

Makijaż doskonały - maskuje, pielęgnuje i leczy

Problem trądziku dotyka wielu osób, szczególnie w wieku nastoletnim. Jak postępować, gdy wymagane jest leczenie skóry, a jednocześnie chce się zamaskować widoczne ślady?

- Czy można stworzyć kosmetyk, który zakrywa zmiany trądzikowe, pielęgnuje skórę, a jednocześnie nie przeszkadza w terapii? Następnie połączyć go z systemem, który dostarcza substancję leczniczą dokładnie tam, gdzie jest potrzebna? - czytamy w materiale Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w którym omawiany jest projekt dotyczący właśnie tych zagadnień. Pracuje nad nim dr inż. Konrad Kwiecień z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

"Make Heal Up - makijaż, który zwalcza trądzik: hydrożelowa platforma dermokosmetyczna integrująca maskowanie zmian skórnych, pielęgnację i terapię" to nowość zakwalifikowana do pierwszej fazy nowej odsłony programu LIDER UP Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zestaw produktów ma nie tylko maskować, ale i leczyć trądzik.

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- Chcemy, aby w przyszłości osoba zmagająca się z trądzikiem nie musiała wybierać pomiędzy leczeniem, a wyglądem skóry. Zamiast tego oba te aspekty mogłyby zostać połączone w ramach jednej platformy produktów - wyjaśnia dr inż. Konrad Kwiecień.

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Badacz stara się podchodzić do zagadnienia dwutorowo: opracować makijaż bardziej dopasowany do wymagań skóry z trądzikiem, który nie tylko zamaskuje niedoskonałości, ale także będzie działał jak opatrunek wspierający proces gojenia - a równocześnie tworzyć system terapeutyczny możliwy do połączenia z codziennym życiem pacjenta.

Obok trwałego kosmetyku kryjąco-pielęgnującego bazującego na hydrożelach badacz widzi możliwość powstania wariantu bardziej zaawansowanego, zbliżonego pod względem funkcjonalności do dermokosmetyku. Najbardziej zaawansowana technologicznie część projektu dotyczy natomiast systemu dostarczania substancji leczniczych. Maleńkie cząsteczki mogłyby transportować substancję aktywną wprost do celu, osadzając się w mieszkach włosowych, gdzie byłaby stopniowo uwalniana.

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- To istotne, ponieważ właśnie tam znajduje się środowisko związane z rozwojem zmian trądzikowych. W klasycznej terapii preparat nakładany jest na powierzchnię skóry. My chcemy natomiast sprawdzić możliwość bardziej precyzyjnego dostarczenia substancji w miejsce jej działania. Cząstka pełniłaby w takim systemie rolę nanometrycznego nośnika. Substancja aktywna zostaje w niej zamknięta, a następnie stopniowo się uwalnia. Proces zamykania substancji w nośniku określa się jako enkapsulację. To na tym etapie kosmetyczny z pozoru projekt wchodzi w świat zaawansowanej dermatologii - tłumaczy dr inż. K. Kwiecień.

Mężczyzna w okularach i białym fartuchu pracuje przy stole laboratoryjnym, otoczony sprzętem medycznym i probówkami.
Dr inż. Konrad Kwiecień z AGH pracuje nad nowym sposobem walki z trądzikiem, fot. Ewa Biśta.Centrum Komunikacji i Marketingu Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiemateriały prasowe

Zestaw kosmetyków o różnych przydatnych funkcjach

Projekt "Make Heal Up" dotyczy więc nie jednego produktu, który łączyłby funkcje podkładu, kosmetyku pielęgnacyjnego i leku, lecz "zestawu makijażowego" - to platforma kilku preparatów, które można stosować samodzielnie lub łączyć.

- Projekt może wydawać się nietypowy jak na Akademię Górniczo-Hutniczą, ale tylko do momentu, w którym zamiast na gotowy podkład spojrzymy na materiały i procesy technologiczne stojące za jego powstaniem - podkreślono w materiale AGH.

Obecnie trwają badania i prototypowanie, obejmujące testy składów, właściwości próbek oraz sposobów dostarczania substancji aktywnych.


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