Polska potrzebuje aktualizacji systemu - nie chodzi jednak o Windowsa czy nową wersję Androida. 19 października w Centrum Nauki Kopernika w Warszawie odbędzie się trzecia edycja Forum Idee dla Polski, podczas którego przedstawiciele biznesu, polityki, administracji i świata nowych technologii będą się zastanawiać, jak powinno wyglądać państwo gotowe na kolejną dekadę. Tegoroczne hasło wydarzenia brzmi: "Nowy system operacyjny dla Polski. Państwo, które działa!".

Organizatorzy zapowiadają spotkanie około 500 osób, jednak nie będzie to kolejna konferencja, na której eksperci przez cały dzień dyskutują o problemach. Celem Forum ma być wypracowanie konkretnych propozycji dotyczących rozwoju Polski po 2027 roku.

Sztuczna inteligencja w Polsce

Dla fanów technologii szczególnie interesująco zapowiada się część poświęcona cyfrowej przyszłości Polski. Rozmowy będą dotyczyły m.in. sztucznej inteligencji - pojawi się pytanie, które w najbliższych latach będzie coraz ważniejsze: kto napisze zasady jej używania w Polsce? Na Forum spotkają się dwa sposoby myślenia o AI.

Prof. Carissa Véliz przyjedzie do Polski z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Twierdzi, że istnieją decyzje, których nie należy powierzać algorytmom, ponieważ odnoszą się one do ludzkiej niezależności, odpowiedzialności oraz sprawowania władzy. Za drugą perspektywą opowie się prof. Andrzej Dragan, który podważa przekonanie o wyjątkowości człowieka i stawia znacznie dalej idące pytania o możliwości maszyn. Pojawi się także rozmowa o tym, czy algorytm zna naszą przyszłość lepiej niż my sami.

Podczas panelu odbędą się warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli dyskutować. Otrzymają pytanie: gdybyś dostał rok na naprawę Polski, od czego byś zaczął? Wśród pięciu kategorii znajdzie się także sztuczna inteligencja.

Czy państwo powinno inwestować w rozwój AI i jak przygotować edukację i rynek pracy? Oraz jedno z ważniejszych pytań - gdzie potrzebujemy regulacji, a gdzie odwagi do eksperymentowania? Na koniec każdy zespół przedstawi swoją rekomendację dla Polski. Prócz AI pojawią się kategorie: Zdrowie, Obronność, Demografia oraz Ekologia/Energetyka.

Polska potrzebuje nowego "systemu operacyjnego"

Ten motyw nie pojawia się w haśle wydarzenia przypadkowo. Organizatorzy chcą rozmawiać o tym, jak zmienić funkcjonowanie państwa - od relacji z biznesem, przez politykę przemysłową aż po nowe technologie i pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Jednym z głównych tematów będzie nowy kontrakt państwo-biznes. Dyskusje będą dotyczyć m.in. stabilności prawa, przewidywalności regulacji oraz większego udziału przedsiębiorców w tworzeniu polityk publicznych. Do tej rozmowy swoje doświadczenie wniosą Rafał Brzoska oraz Jarosław Królewski. Założenie jest proste - nie ma silnej gospodarki bez sprawnego państwa, jednak nie będzie także sprawnego państwa, jeśli projektuje ono gospodarkę bez ludzi, którzy ją tworzą.

Polska jako "Middle Power"

Na Forum nie zabraknie także tematów geopolitycznych, a jeden z bloków poświęcony będzie pozycji Polski jako tzw. Middle Power, czyli państwa średniej wielkości, które może mieć znacznie większy wpływ na otoczenie, niż wynikałoby to z samej wielkości kraju.

Rozmawiać na ten temat będą m.in. Maciej Wilk oraz Grzegorz Onichimowski. Poruszą temat tego, czy Polska może wykorzystać swoje położenie, skalę gospodarki i planowane inwestycje, aby stać się transportowym i energetycznym centrum Europy Środkowej.

Wydarzenie to ma pozwolić na zderzenie różnych doświadczeń, interesów i sposobów myślenia o państwie. Specjaliści z wielu dziedzin będą patrzeć na te same wyzwania, a później wspólnie wypracują rozwiązania. Forum nie poprzestanie jedynie na rozmowach - wypracuje propozycje, które będzie można przedstawić liderom politycznym.