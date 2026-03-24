Kilka lat temu w kosmos poleciał Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, który ujawnił nam wszechświat w zupełnie nowej perspektywie. W międzyczasie NASA pracuje nad kolejnym obserwatorium o potężnych możliwościach. Jest nim Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman, który niedawno przeszedł kluczowe testy.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman ukończył ważne testy przed startem

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman został złożony w zeszłym roku. Obecnie trwają różne procedury związane z jego przygotowaniem do wystrzelenia w kosmos. NASA przekazała, że niedawno obserwatorium przeszło ważne testy, które miały na celu ocenić jego wytrzymałość i niezawodność na trudne warunki.

Obserwatorium zostało umieszczone w specjalnym pomieszczeniu w Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda w Greenbelt w stanie Maryland, gdzie poddano je testom na ekstremalne dźwięki, potrząsania czy nasłuchiwania elektronicznego szumu. Po co to zrobiono? W ten sposób NASA symulowała trudne warunki startu, z którymi będzie musiała zmierzyć się delikatna aparatura teleskopu.

Wszystkie testy przebiegły pomyślnie, a postępy znacznie wyprzedzają harmonogram. Zespół wykonał świetną robotę, montując obserwatorium, a testy pokazują, że wszystko jest zgodne z oczekiwaniami

W styczniu przeprowadzono testy polegające na sprawdzeniu zakłóceń elektromagnetycznych, które odbyły się z wykorzystaniem specjalnego panelu. Do fazy testów wibracyjnych NASA przeszła w lutym. Natomiast w marcu odbyły się próby akustyczne.

Kiedy NASA wystrzeli Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman?

Z informacji przekazanych przez NASA wynika, że Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman przejdzie jeszcze pewne testy. W tym próbę wstrząsu, która ma symulować oddzielenie się po starcie obserwatorium od rakiety. Natomiast wczesnym latem zostanie przetransportowane do Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego na Florydzie.

To właśnie z tego miejsca odbędzie się start, który powierzono firmie SpaceX. Podczas misji zostanie użyta rakieta Falcon Heavy z trzema pierwszymi stopniami. Przygotowania mają potrwać kilka miesięcy. NASA wierzy, że start odbędzie się nie później jak w maju 2027 r. Nowe obserwatorium pod pewnymi względami zaoferuje większe możliwości od JWST.

