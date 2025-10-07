3I/ATLAS to obiekt odkryty latem br. Obecnie przykuwa on uwagę naukowców, gdyż jest dopiero trzecim międzygwiezdnym odkrytym w Układzie Słonecznym. Dwa wcześniejsze to Oumuamua z 2017 r. i kometa 2I/Borisov z 2019 r. Wygląda na to, że kometa spoza naszego systemu została uchwycona na marsjańskim niebie przez łazik NASA.

Perseverance uchwycił kometę międzygwiezdną 3I/ATLAS na niebie Marsa

3I/ATLAS to kometa międzygwiezdna, która w zeszłym tygodniu znalazła się rekordowo blisko Marsa. W najmniejszej odległości obiekt był 3 października i skierowano na niego orbitery, które badają Czerwoną Planetę. Dzień później na niebie uchwycił ją prawdopodobnie łazik Perseverance, który kilka lat temu został tam wysłany przez agencję NASA.

Prawdopodobna kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS uchwycona na niebie Marsa przez łazik Perseverance. NASA/JPL-Caltech NASA

Powyższe zdjęcie łazik Perseverance zrobił 4 października. Obraz znaleziono w danych, które pochodzą z maszyny NASA i odkrycia dokonał Simeon Schmauß, który opisał to w następujący sposób.

Po połączeniu 20 obrazów z kamery Mastcam-Z dostrzegłem słabą smugę światła w gwiazdozbiorze Korony Północnej, niedaleko miejsca, w którym spodziewano się komety

Warto jednak mieć na uwadze, że część naukowców poddaje to w wątpliwość. Avi Loeb z Centrum Astrofizyki Harvardu & Smithsonian napisał na swoim blogu, że cylindryczny, przypominający pas wygląd obiektu na zdjęciu "został wygenerowany przez czas integracji użyty do utworzenia złożonego obrazu z kamery Navcam, w trakcie którego kometa 3I/ATLAS przemieszczała się po marsjańskim niebie". I dodał, że na pojedynczym zdjęciu powinno to przypominać plamę.

Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS pędzi przez Układ Słoneczny

Jakby nie było, to 3I/ATLAS rzeczywiście jest obecnie blisko Marsa, choć już od niego się oddala. Kometa międzygwiezdna 3 października była zaledwie 30 mln kilometrów od Czerwonej Planety. Obiekt porusza się bardzo szybko, bo przelatuje przez Układ Słoneczny z prędkością ponad 200 tys. km/h.

Bliskie położenie względem Marsa sprawiło, że naukowcy skierowali na kometę różne statki kosmiczne, bo była to świetna okazja do przyjrzenia się 3I/ATLAS w celu poznania składu. Ponadto pod koniec tego miesiąca kometa międzygwiezdna osiągnie peryhelium, a więc znajdzie się najbliżej Słońca (w odległości około 210 mln kilometrów). Natomiast w marcu ma odbyć się nieodległy przelot na orbicie Jowisza i jest plan, aby skierować do obserwacji sondę Juno agencji NASA, która bada gazowego olbrzyma i jego księżyce od lat.

