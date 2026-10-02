Nowe badanie zespołu kierowanego przez Joannę A. Ciesielską z Uniwersytetu Warszawskiego pozwoliło spojrzeć na figurę w znacznie szerszym kontekście. Naukowcy przebadali obszar Miseedy, należący do regionu Mahas, w pobliżu Trzeciej Katarakty Nilu. Zarejestrowali niemal 300 stanowisk archeologicznych, dokumentując ślady działalności człowieka od prehistorii po czasy nowożytne.

Najbardziej charakterystycznym punktem tego krajobrazu jest stanowisko MAS.021. Znajduje się tam kościół wzniesiony około VII wieku, bezpośrednio przy znacznie starszym petroglifie. Na tej samej formacji skalnej znajdują się również przedstawienia zwierząt, m.in. lwa, słonia, bydła i prawdopodobnie nosorożca. Późniejsze ryciny obejmują natomiast symbole chrześcijańskie, w tym krzyże i statki.

Figura mogła wyznaczać granicę

Największe zainteresowanie badaczy wzbudza monumentalna postać człowieka. Jej forma i rozmiar są nietypowe dla sztuki naskalnej regionu. Naukowcy zwracają uwagę na podobieństwo do przedstawienia króla Sherkarera w Gebel Qeili. Ta monumentalna rycina jest interpretowana jako symbol władzy Meroe na południowych obrzeżach królestwa.

Autorzy badania sugerują więc, że postać z Miseedy również mogła mieć związek z funkcją pogranicza. Region Mahas znajdował się bowiem w strefie kontaktu między północnymi i południowymi tradycjami kulturowymi. Nie oznacza to jednak, że udało się już potwierdzić, iż wyrzeźbiona postać przedstawia konkretnego władcę. Jej datowanie i identyfikacja pozostają niepewne.

Naukowcy odkryli tysiące lat historii

Na znaczenie tego obszaru wskazuje także ceramika. Najintensywniejszą działalność archeologiczną odnotowano w trzech okresach: mezolicie, około 12-8,2 tys. lat temu, w późnym neolicie i okresie przedkermańskim, około 3000-2500 r. p.n.e., oraz w epoce chrześcijańskiej, od około VI do XV wieku.

Co ciekawe, zabytki z okresu od kultury Kerma do epoki Kusz, czyli mniej więcej 1700 r. p.n.e.-350 r. n.e., są stosunkowo nieliczne. To właśnie w tym szerokim przedziale badacze umieszczają prawdopodobny czas powstania petroglifu, choć nie jest on jeszcze precyzyjnie datowany.

Późniejsza historia stanowiska jest równie interesująca. Budowniczowie chrześcijańskiego kościoła nie usunęli starszej ryciny. Świątynia powstała wokół skały, co może świadczyć o tym, że miejsce zachowało znaczenie społeczne lub symboliczne także wiele stuleci po wykonaniu petroglifu.

Badanie opublikowano w czasopiśmie "Antiquity".