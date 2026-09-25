Oddech może pomóc wykryć raka płuca. Naukowcy opracowali nieinwazyjny test

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Analiza wydychanego powietrza może pomóc lekarzom odróżniać łagodne guzki płuc od zmian nowotworowych, ograniczając konieczność wykonywania inwazyjnych badań diagnostycznych. Naukowcy z australijskiego Griffith University przetestowali dwie technologie pozwalające zidentyfikować charakterystyczne substancje chemiczne obecne w ludzkim oddechu - obie wykazały obiecujące wyniki.

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Lekarka w białym fartuchu analizuje rentgen klatki piersiowej pod kątem zmian w płucach.
Koniec z niepotrzebnymi biopsjami płuc? Nowa technologia analizuje chemiczny skład oddechu pacjenta123RF/PICSEL

Rak płuca pozostaje jednym z najpoważniejszych wyzwań współczesnej onkologii. Każdego roku na świecie rozpoznaje się około 2,5 mln nowych przypadków tej choroby. Jednym z kluczowych czynników wpływających na rokowanie jest wczesne wykrycie nowotworu, jednak diagnostyka zmian uwidocznionych w badaniach obrazowych nie zawsze jest prosta.

Guzki płuc wykrywane podczas tomografii komputerowej mogą mieć zarówno charakter łagodny, jak i złośliwy. Według autorów badania nawet 95 proc. guzków identyfikowanych w niskodawkowej tomografii komputerowej okazuje się zmianami niezłośliwymi. Niektóre podejrzane zmiany wymagają jednak dalszej diagnostyki, w tym biopsji, bronchoskopii, a niekiedy również interwencji chirurgicznej.

Elektroniczny nos rozpoznaje substancje obecne w oddechu

Zespół naukowców z Griffith University, kierowany przez prof. Chamindie Punyadeerę z Instytutu Biomedycyny i Glikomiki, zbadał możliwość wykorzystania dwóch uzupełniających się technologii do oceny charakteru guzków płuc.

Pierwszą z nich był elektroniczny nos, określany jako eNose. Urządzenie analizuje charakterystyczne wzorce substancji chemicznych obecnych w wydychanym powietrzu. Drugą metodą była chromatografia gazowa połączona ze spektrometrią mas (GC-MS), która pozwala identyfikować poszczególne lotne związki organiczne.

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Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

Związki te mogą powstawać w wyniku procesów metabolicznych zachodzących w organizmie. Zmiany związane z rozwojem nowotworu mogą wpływać na ich skład i stężenie, co stwarza możliwość wykorzystania oddechu jako źródła informacji diagnostycznych.

W przeprowadzonym badaniu obie technologie pozwalały skuteczniej rozróżniać guzki złośliwe i łagodne niż modele opierające się wyłącznie na standardowych danych klinicznych. Wyniki sugerują, że analiza oddechu mogłaby w przyszłości stanowić dodatkowe narzędzie wspomagające ocenę pacjentów z niejednoznacznymi zmianami w płucach.

Może ograniczyć konieczność wykonywania biopsji

Obecnie w niektórych przypadkach konieczne jest pobranie materiału do badania histopatologicznego, a biopsja płuca, szczególnie gdy guzek jest niewielki lub położony w trudno dostępnym miejscu, może być skomplikowana. Wiąże się również z ryzykiem powikłań, w tym odmy opłucnowej, do której dochodzi, gdy powietrze przedostaje się do jamy opłucnej i powoduje częściowe lub całkowite zapadnięcie płuca.

Zdaniem autorów badania analiza wydychanego powietrza mogłaby pomóc lekarzom w kwalifikowaniu pacjentów do dalszych procedur diagnostycznych. Osoby, u których wynik wskazywałby na wysokie prawdopodobieństwo nowotworu, mogłyby być kierowane na pilną diagnostykę inwazyjną. Z kolei w przypadku zmian ocenianych jako mniej podejrzane lekarze mogliby rozważyć dalszą obserwację, uwzględniając pozostałe czynniki ryzyka.

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