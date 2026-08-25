Odkrycie na pustyni w Egipcie. Skamieniałe zęby wymarłych rekinów

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Tam, gdzie dziś rozciąga się pustynia, kiedyś było morze, w którym polowały groźne drapieżniki. Badacze zidentyfikowali w Egipcie skamieniałe zęby wymarłych rekinów, które potwierdzają, że teren ten stanowił przed milionami lat tętniący życiem ekosystem morski.

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Wydmy na egipskiej pustyni z ciemnymi skałami na tle fal piasku, krajobraz rejonu Abu-Tartur.
"Zaginiony świat" odkryty pod egipską pustynią. valeriiiavtushenko123RF/PICSEL

Odkrycie w Egipcie. Skamieniałe zęby rekinów na pustyni

Na obszarze Pustyni Zachodniej (część Sahary) w zachodnim Egipcie, w rejonie położonym ponad 640 km na południowy zachód od Kairu, dokonano fascynującego odkrycia.

Naukowcy pod kierownictwem Tareka Yassina z Uniwersytetu Kairskiego zidentyfikowali tam 14 skamieniałych zębów należących do co najmniej siedmiu gatunków rekinów żyjących w okresie kredy (145-66 mln lat temu).

To dowód na to, że ten obszar dzisiejszego Egiptu miliony lat temu wyglądał inaczej. Rozciągały się tam tropiki, przy czym teren częściowo znajdował się pod ciepłymi wodami Tetydy, oceanu istniejącego od późnego karbonu do wczesnego neogenu (od ok. 300 do ok. 20 mln lat temu).

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Pierwsze takie znalezisko. Unikalny ślad

Nowego odkrycia dokonano w formacji Duwi w sektorze Maghrabi-Liffija na płaskowyżu Abu-Tartur. Płaskowyż ten to teren bogaty w fosforyty, które powstały w dawnym płytkim morzu pokrywającym częściowo obszar dzisiejszego Egiptu.

Ponieważ szkielety rekinów zbudowane są głównie z chrząstki i rzadko ulegają fosylizacji, zęby stanowią kluczowe źródło wiedzy o tych dawnych drapieżnikach. Kształty okazów odkrytych w Egipcie są zróżnicowane: od długich i smukłych po szerokie, ząbkowane czy zakrzywione, co wskazuje na różne strategie polowania i diety rekinów.

Badacze po przeanalizowaniu odkryć zidentyfikowali kilka gatunków wymarłych drapieżników. W publikacji na łamach "Cretaceous Research" eksperci wymieniają Cretalamna cf. C. maroccana, Scapanorhynchus cf. S. raphiodon, Serratolamna cf. S. serrata, Squalicorax bassanii i Squalicorax pristodontus.

- Jest to prawdopodobnie pierwszy odnotowany przypadek występowania Scapanorhynchus cf. S. raphiodon w Afryce i może to być najmłodsze stratygraficznie odnotowanie tego taksonu - podają badacze, zwracając przy tym uwagę, że konieczne są dalsze badania i potwierdzenie dotychczasowych wyników.

Dziś pustynia, niegdyś tętniące życiem morze

Różnorodność znalezionych okazów wskazuje na istnienie bogatego oraz wysoce wydajnego środowiska morskiego z rozbudowaną siecią pokarmową i obecnością licznej drobnej zwierzyny jak i wielu dużych drapieżników.

Odkrycie dostarcza tym samym nowych dowodów na to, że obszar dzisiejszego egipskiego pustkowia wyglądał kiedyś inaczej.

Panujące tu miliony lat temu warunki były zdolne utrzymać różne gatunki rekinów i inne organizmy morskie. Tam, gdzie obecnie rozciąga się pustynia, kwitł zróżnicowany ekosystem.

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