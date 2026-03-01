Odkrycie na Syberii. Narzędzia sprzed nawet 10,5 tys. lat

Syberia rozciąga się od Uralu na zachodzie po wybrzeża Oceanu Spokojnego na wschodzie. Ta kraina w północnej Azji wchodzi w skład Rosji. Ten surowy, bogaty w surowce naturalne teren to jednocześnie miejsce, które wciąż skrywa wiele tajemnic przeszłości. Badacze dokonali tam teraz kolejnego ciekawego odkrycia.

Archeolodzy z Krasnojarska na Syberii natrafili na liczący nawet 10 500 lat sprzęt do połowu ryb, którym posługiwali się jedni z pierwszych mieszkańców regionu środkowej Syberii nad potężną rzeką Jenisej - jedną z największych rzek świata. Specjaliści z Muzeum Archeologii i Etnografii Syberii Jenisejskiej działającego przy Syberyjskim Uniwersytecie Federalnym podkreślają, że znalezione narzędzia stanowią cenne świadectwo prehistorycznych strategii przetrwania w surowych warunkach północnej Azji.

Zaawansowana wiedza dawnych mieszkańców terenów nad Jenisejem

Szczegóły na temat odkrycia podaje "Heritage Daily". Wszystkie odnalezione na Syberii narzędzia do połowu dawne społeczności wytwarzały z poroża jelenia - materiału trwałego oraz łatwego do formowania. Jednym z najważniejszych znalezisk są haczyki, których kształt ogólny jest zbliżony do współczesnych haczyków używanych do wędkowania. Różnice widać tu jednak w sposobie mocowania linki.

Zamiast pętelki u podstawy prehistoryczne haczyki mają małe nacięcia. To rowki, w których należało odpowiednio umieścić linkę, aby zapobiec jej ześlizgnięciu się. Naukowcy są zdania, że ten szczegół świadczy o zaawansowanej wiedzy dawnych mieszkańców terenów nad Jenisejem zarówno na temat materiałów, jak i naprężeń mechanicznych. Kolejne istotne znalezisko to harpun o długości 27 cm.

Wysoki poziom rzemiosła prehistorycznych mieszkańców Syberii

Podobnie jak pozostałe odnalezione przedmioty, harpun też został wykonany z poroża. Archeolodzy podkreślają, że przygotowanie tego obiektu wymagało dużej wiedzy technicznej i starannego planowania. Wykorzystano tu szereg kamiennych narzędzi, by odpowiednio rozciąć, uformować i zabezpieczyć poroże.

Złożony proces wytwarzania sprzętu wędkarskiego świadczy o wysokim poziomie rzemiosła i wiedzy technicznej wczesnych społeczności syberyjskich, podkreślają badacze. Rybołówstwo było dla nich koniecznością i kluczową umiejętnością przetrwania - bez solidnego sprzętu i znajomości warunków nie mieliby stałego źródła pożywienia. Odkryte artefakty pokazują zdolność adaptacji i pomysłowość dawnych mieszkańców terenów nad rzeką Jenisej, które pozwoliły im funkcjonować w surowym klimacie prehistorycznej Syberii.

