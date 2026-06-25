Odkrycie sprzed 139 mln lat na Syberii. Naukowcy badają nowy gatunek

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Na północy Syberii, na półwyspie Nordwik, naukowcy natrafili na dobrze zachowane ślady życia sprzed 139 milionów lat. Nieznany dotąd gatunek znaleziono w osadach z czasów, kiedy ten obszar znajdował się pod powierzchnią rozległego, ciepłego morza. Odkrycie to ma istotne znaczenie z dwóch powodów, które mogą zmienić sposób postrzegania historii tego regionu.

Skamieniałe rostrum belemnita. Nieznany dotąd gatunek tego wymarłego mięczaka znaleziono na Syberii.
Nieznany dotąd gatunek belemnita odkryto na półwyspie Nordwik. Zdjęcie poglądowe.Buchstapler, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Badania na Syberii. Odkrycie sprzed niemal 140 mln lat

Naukowcy prowadzący badania na półwyspie Nordwik na północy Syberii ogłosili nowe odkrycie. Półwysep Nordwik wcina się w zatokę u brzegu Morza Łaptiewów, które jest częścią Oceanu Arktycznego. Obszar ten charakteryzuje się surowym krajobrazem tundry arktycznej i przez większą część roku jest skuty lodem. Miejsce to odwiedzają obecnie głównie naukowcy, ponieważ ma ono duże znaczenie dla badań.

W okresie jury i kredy tereny te były zalane przez płytkie morze, stanowiąc część rozległego zbiornika wodnego. Warunki panujące w tym basenie sprzyjały powstawaniu specyficznych skał, a dla współczesnych geologów i paleontologów osady te są cennym archiwum. Dzięki badaniom tych formacji, specjaliści mogą dziś dokładnie badać historię dawnych oceanów i zmian w okresie przejście między jurą a kredą. Najnowsze odkrycie dotyczy nieopisanego wcześniej gatunku belemnita, przedstawiciela wymarłego rzędu morskich głowonogów.

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Paula Drechsler

Ślady życia w wiekowych osadach. Nowy gatunek

Belemnity były podobne do dzisiejszych kałamarnic, ale ich dziesięć kończyn było zaopatrzonych w haczyki zamiast przyssawek. Zwykle w postaci skamieniałości zachowuje się przypominające strzałkę rostrum, część wewnętrznego szkieletu zwierzęcia. "Niektóre gatunki belemnitów osiągały 4 m długości. Były drapieżnikami, polującymi na ryby i skorupiaki", podaje w komunikacie Ministerstwo Edukacji i Nauki Rosji.

Belemnity żyły w oceanach na całym świecie i stanowiły ważny element dawnych ekosystemów. Odkryty na Syberii organizm to Lagonibelus pseudonecopinus Efremenko, sp. nov., zaliczony do rodziny Cylindroteuthididae. Identyfikacja nowego gatunku belemnita ma istotne znaczenie z dwóch powodów.

Dwa duże kalmary o wydłużonych ciałach i długich ramionach unoszą się w przejrzystej, błękitnej wodzie oceanu.
Belemnity żyły miliony lat temu i wymarły w czasie masowego wymierania kredowego. Grafika poglądowa.By NobuTamura email:nobu.tamura@yahoo.com palaeocritti - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19459759Wikimedia Commons

Pradawny świat ukryty w skałach Syberii

Jak wykazali badacze, po pierwsze skamieniałości tego wymarłego mięczaka przez lata były błędnie utożsamiane z innym, znanym wcześniej gatunkiem. Dopiero szczegółowa analiza przeprowadzona przez paleontologa i geologa Wsiewołoda D. Efremenko pozwoliła udowodnić, że nauka ma do czynienia z nowym, nieopisanym wcześniej stworzeniem. Po drugie, nowe odkrycie pozwoliło wprowadzić korektę w datowaniu warstw geologicznych badanego obszaru.

Wiek nowego gatunku, ustalony za pomocą analiz geochemicznych, określono dokładnie na 139 milionów lat. To aż o 6 milionów lat więcej, niż wcześniej przypuszczano dla tej formacji geologicznej.

- Nasze nieoczekiwane odkrycie stało się powodem do ponownej oceny wieku i uzupełnienia składu gatunkowego organizmów z okresu kredy z półwyspu Nordwik. Uściśla to nasze założenia i dostarcza cennego materiału do dalszych badań - powiedziała dr Oksana Dziuba, kierownik projektu i kierownik Pracowni Paleontologii Stratygrafii Mezozoicznej i Kenozoicznej.

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