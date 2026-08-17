Nowe odkrycie na Synaju w Egipcie

Badania wykopaliskowe prowadzone na Półwyspie Synaj w Egipcie przyniosły nowe odkrycia. Na terenie pochłoniętego przez piaski pustyni miasta Asila odsłonięto ruiny dużej budowli. Znaleziska dokonała misja Najwyższej Rady Starożytności, badająca zabytki islamskie i koptyjskie w tym regionie.

Uważa się, że odkrycie rzuca nowe światło na jeden z najważniejszych szlaków lądowych funkcjonujących w Egipcie w okresie islamskim - Egipską Drogę Hadżdż (Darb al-Hajj al-Masri), która niegdyś łączyła Dolinę Nilu z Lewantem i Półwyspem Arabskim.

- Odkrycia te podkreślają znaczenie tego miejsca dla zrozumienia roli Synaju jako głównego korytarza między Egiptem a wschodnim światem arabskim - powiedziała cytowana przez "Ahram" Diaa Zahran, kierowniczka Sektora Starożytności Islamskich, Koptyjskich i Żydowskich.

Jeden z najważniejszych szlaków Egiptu w okresie islamskim

Według Hishama El-Leithy'ego, Sekretarza Generalnego Najwyższej Rady Starożytności, wykopaliska odsłoniły fragmenty fundamentów i murów. Badacze wskazują, że budynek powstał przy użyciu metody konstrukcyjnej typowej dla wznoszenia okazałych budowli w okresie islamskim. Widać zarys poszczególnych pomieszczeń, na stanowisku znaleziono też szereg wyrobów ceramicznych i innych artefaktów, na niektórych znajdują się arabskie litery.

Na podstawie badanych elementów archeolodzy zidentyfikowali ruiny jako karawanseraj. Takie domy zajezdne i postoje wznoszono przy szlakach w Azji i krajach Bliskiego Wschodu. Obiekt ten oferował odpoczynek i bezpieczne schronienie podróżnym oraz ich zwierzętom, gwarantując ochronę przed napaściami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Karawanseraj z Asili był jedną z budowli, które wzniesiono wzdłuż liczącej ok. 1600 km Egipskiej Drogi Hadżdż. Szlak ten narodził się ok. VII w. po podboju Egiptu przez muzułmanów, a złoty okres jego rozwoju i funkcjonowania przypada na czasy rządów Mameluków (ok. XIII-XIV w.). Na trasie budowano cysterny na wodę, studnie, meczety oraz karawanseraje i fortyfikacje w celu ochrony przed pustynnymi napadami. Historyczna droga wraz z infrastrukturą przez wieki służyła pielgrzymom wędrującym do Mekki i Medyny, a także kupcom, karawanom pocztowym i siłom zbrojnym.

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Badania w Asili. Karawanseraj przy kluczowym szlaku

Badacze zaznaczają, że nowe odkrycie w Asili najpewniej pochodzi z okresu rządów Mameluków - wskazują na to odnalezione artefakty, a także układ budowli, który przypomina Chan al-Khwajnat, inny karawanseraj i stację handlową z czasów Mameluków, który również odkryto na Synaju przy historycznym szlaku pielgrzymów. Budowla z Asili jest jednak mniejsza.

Nowo odkryte miejsce znajduje się ponadto w pobliżu kilku innych historycznych stacji, co plasuje je w szerszej sieci budowli, które ułatwiały podróże, handel i pielgrzymki przez Synaj.

Wykopaliska w Asili trwają. Nowe odkrycia mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia warunków zakwaterowania podróżnych, pielgrzymów i karawan na jednym z kluczowych dawnych szlaków Egiptu.



