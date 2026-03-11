Odkrycie w najgłębszym miejscu Morza Śródziemnego. Tego nie powinno tam być

Niepokojące odkrycie w najgłębszym punkcie Morza Śródziemnego

Morze Śródziemne to jedyne na świecie morze otoczone lądami należącymi do trzech części świata - rozciąga się pomiędzy Europą, Afryką i Azją. Na tym akwenie leżą kultowe wyspy takie jak Ibiza, Majorska czy Sycylia. W jego głębinach znaleziono natomiast wiele zabytków: od neolitycznych łodzi po skarby pochodzące z czasów wojen punickich.

Najgłębszy punkt Morza Śródziemnego leży na Rowie Helleńskim. To Głębia Calypso (znana też jako Głębia Oinousses) położona ok. 60 km od greckiego Peloponezu, z maksymalną głębokością 5112 m. Tutaj również dokonano odkrycia. Tym razem jednak nie chodzi o skarby. W najgłębszym miejscu Morza Śródziemnego znaleziono coś, czego zdecydowanie nie powinno tam być.

Głębia Calypso pod lupą badaczy. "26 715 przedmiotów na km²"

Szeroko zakrojone badania - pierwsza w historii ocena ilości śmieci, jakie dotarły do Głębi Calypso - wykazały jedno z największych stężeń odpadów głębinowych, jakie kiedykolwiek odnotowano. W najgłębszym punkcie Morza Śródziemnego badacze znaleźli odpady z plastiku, szkła, metalu i papieru - przy czym plastik stanowił niemal 90 procent wszystkich śmieci.

- Liczba odpadów w Głębi Calypso, wynosząca 26 715 przedmiotów na kilometr kwadratowy, należy do najwyższych, jakie kiedykolwiek odnotowano w środowisku głębinowym - podkreślono w badaniu opublikowanym w czasopiśmie "Marine Pollution Bulletin".

Analiza danych zebranych przez załogową łódź podwodną Limiting Factor wykazała, że głębokie wody często stają się końcowym miejscem gromadzenia się zanieczyszczeń. Do Głębia Calypso trafiają głównie lekkie odpady plastikowe niesione przez prądy morskie z powierzchni wody lub z wybrzeża, a część śmieci prawdopodobnie została wyrzucona bezpośrednio z łodzi. Naukowcy zaobserwowali też, że odpady zaczynają oddziaływać z organizmami morskimi - zwierzęta połykają je lub wykorzystują jako schronienie i miejsce do składania jaj.

Badania Głębi Calypso ujawniły jedną z największych znanych koncentracji odpadów w głębinach. bennymarty 123RF/PICSEL

Najwyższe stężenia odpadów w historii badań głębinowych

Według autorów badania dotyczącego Głębi Calypso, obliczona koncentracja śmieci w tym miejscu, daje drugi najwyższy znany wynik w historii dla analiz dotyczących głębokiego oceanu (poniżej 2000 metrów). Duży wpływ ma na to fakt, że Morze Śródziemnego jest "otoczone przez gęsto zaludnione obszary, z intensywnym ruchem statków i szeroko rozwiniętym rybołówstwem".

- Niestety w przypadku Morza Śródziemnego nie będzie przesadą stwierdzenie, że nie ma tam ani jednego całkowicie czystego miejsca - mówi dr Miquel Canals, jeden z autorów badania.

Jak wynika z nowego raportu opublikowanego przez World Wildlife Fund (WWF) także plaże w całym regionie Morza Śródziemnego toną w odpadkach. Badania przeprowadzone na prawie 200 plażach pokazały, że żadna z nich nie spełnia europejskich norm w kontekście czystości. Na odcinkach o długości 100 m znajdowano średnio aż 464 śmieci, głównie plastik i niedopałki papierosów. Ustalenia te budzą poważne obawy dotyczące zanieczyszczenia wód oraz ochrony siedlisk morskich w obliczu działalności człowieka.

Tykająca bomba na dnie Bałtyku. Nareszcie zostanie rozbrojona? Polsat News Polsat News