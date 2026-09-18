Poszukiwania uranu w Kanadzie. Identyfikacja strefy tektonicznej

W Kanadzie, w rejonie Athabasca, zidentyfikowano około 10-kilometrową strefę tektoniczną, która zdaniem ekspertów może mieć znaczenie dla przyszłych poszukiwań uranu.

Wyniki analiz sugerują, że na badanym terenie znajdują się podobne anomalie i struktury, jakie doprowadziły do odkrycia ogromnych zasobów tego pierwiastka w niedalekim sąsiedztwie.

W pobliżu znajdują się bowiem jedne z najważniejszych złóż uranu w tej części Kanady, która zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem wydobycia uranu.

Wszystkie te dane zwiększają prawdopodobieństwo, iż potencjalnie natrafiono na ślad kolejnego złoża.

Odkrycie w rejonie Athabasca. Okolica słynie z wysokiej jakości złóż uranu

Blast Resources Inc. to kanadyjska firma, która zajmuje się poszukiwaniem surowców mineralnych. Jej flagowym przedsięwzięciem jest projekt Wales Lake w regionie basenu Athabasca w północnym Saskatchewan w Kanadzie.

Okolica jest uznawana za jedno z najlepszych i najbardziej zasobnych miejsc na świecie pod względem występowania rud uranu wysokiej jakości. Projekt Wales Lake znajduje się bowiem w rejonie Patterson Lake Corridor, gdzie zlokalizowane są m.in. należące do Paladin Energy złoże Triple R czy Arrow, które jest własnością NexGen Energy. Obszary te znajdują się na liście największych złóż wysokiej jakości uranu, jakie kiedykolwiek odkryto na Ziemi.

Celem projektu Wales Lake jest odkrycie nowych złóż uranu wysokiej jakości.

Teraz firma ogłosiła, że na podstawie analiz geofizycznych i geologicznych zidentyfikowała przebiegające przez jej działki "duże tektoniczne pęknięcie" - liczącą w przybliżeniu 10 km wyraźną, interpretowaną strefę tektoniczną. Może być niewidoczna na powierzchni, ponieważ znajduje się w podłożu skalnym.

Nowa strefa znajduje się w pobliżu znanych złóż uranu. Blast Resources Inc. materiał zewnętrzny

Identyfikacja struktury ma kluczowe znaczenie dla firmy - takie "pęknięcia" w skorupie ziemskiej mogły w przeszłości działać jak naturalne kanały, którymi przemieszczały się gorące płyny hydrotermalne. Takie procesy mogły przyczyniać się do przemieszczania i koncentracji uranu. Według spółki zidentyfikowana struktura również mogła umożliwiać przepływ i mieszanie potencjalnie uranononośnych płynów. Badania geologiczne regionu wskazują bowiem na znaczenie głębokich systemów hydrotermalnych w powstawaniu złóż uranu w basenie Athabasca.

Odkrycie to jest zgodne z danymi z wcześniejszych badań magnetycznych i elektromagnetycznych - zidentyfikowana strefa pokrywa się z anomalią magnetyczną wykrytą podczas badań przeprowadzonych w 2024 roku i przebiega mniej więcej równolegle do przewodników elektromagnetycznych wykrytych w poprzednich analizach. W regionie połączenie takich czynników może wskazywać na grafitowe struktury tektoniczne sprzyjające przemieszczaniu płynów mineralizujących.

Nie oznacza to jednak, że firma odkryła już nowe złoże uranu. Zidentyfikowana struktura jest na tym etapie przede wszystkim potencjalnym celem dalszych badań.

Spółka planuje zintensyfikować działania w rejonie w celu lepszego zrozumienia jej potencjału uranowego.

Podsumowanie w skrócie Kanadyjska firma Blast Resources Inc. zidentyfikowała w ramach projektu Wales Lake 10-kilometrową strefę tektoniczną, która może sugerować obecność złóż uranu.

Struktura ta, położona w regionie basenu Athabasca, przypomina warunki geologiczne występujące w pobliżu znanych światowych złóż wysokiej jakości uranu.

Odkrycie to jest traktowane jako potencjalny cel dalszych badań geologicznych, które mają na celu dokładniejsze rozpoznanie potencjału uranowego tego rejonu.

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