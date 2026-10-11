Odkryli brakujący fragment historii Ziemi. Przez miliony lat był ukryty

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Historia kształtowania się Ziemi wciąż skrywa wiele tajemnic, a część jej rozdziałów pozostaje niekompletna. Teraz międzynarodowy zespół naukowców zidentyfikował nieznany dotąd łuk magmowy. Odkrycie rzuca nowe światło na geologiczną przeszłość Bliskiego Wschodu.

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Trzy stożki wulkaniczne i pola lawy wśród pól uprawnych oraz ślady dawnych erupcji na zielono-brązowym terenie.
Badacze zidentyfikowali nieznany dotąd łuk magmowy. Zdj. pogl.NASA Expedition 23 crew, Public domain, via Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Naukowcy odkryli nieznany łuk magmowy

Naukowcy odkryli "brakujący" fragment geologicznej historii Ziemi. Międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem naukowców z politechniki w Stambule przeprowadził badania, które ujawniły pozostałości nieznanego dotąd kontynentalnego łuku magmowego z późnej kredy. Strukturę zidentyfikowano w północno-zachodnim Iranie.

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Wyniki analiz ukazują, że historia tej części świata jest bardziej złożona, niż dotąd sądzono, a sam łuk związany jest z ewolucją prehistorycznego oceanu. Odkrycie tej dawnej formacji pomaga lepiej zrozumieć przekształcenia Tetydy oraz kształtowanie się strefy kolizji między płytami arabską i euroazjatycką.

Znaleźli ślady "dawnego świata". Skomplikowane procesy

Odkryty łuk nazwano Azerbejdżańskim Kontynentalnym Łukiem Magmowym, od krainy w północno-zachodnim Iranie, Azerbejdżanu Irańskiego. Łuk był aktywny przed około 101-97 milionami lat, w okresie ewolucji Neo-Tetydy, dawnego oceanu, części większego systemu Tetydy. Podłużny pas wulkanów i intruzji magmowych jest związany z subdukcją płyty oceanicznej - procesem wsuwania jednej płyty pod drugą. Oceaniczne dno wnikało głęboko w płaszcz Ziemi pod kontynent, a uwalniana woda i towarzyszące jej procesy sprzyjały topnieniu skał. Powstała magma, wędrując w górę, formowała skały.

Dlaczego nie udało się zlokalizować tej formacji wcześniej? Ślady dawnego łuku zostały częściowo zatarte przez późniejsze deformacje tektoniczne i erozję, a także przykryte osadami oraz młodszymi skałami magmowymi. Wcześniejsze modele geologiczne Iranu koncentrowały się przede wszystkim na dwóch innych strukturach: łukach Sanandadżan-Sirdżan i Urumieh-Dochtar. Dopiero nowe podejście pozwoliło na zidentyfikowanie odrębnego, nieznanego dotąd systemu magmowego.

Odkrycie jest istotne z kilku względów, między innymi pokazuje, jak prehistoryczne łuki magmowe mogły ulec fragmentacji lub zasłonięciu przez późniejszą aktywność tektoniczną i inne procesy. Do tego identyfikacja dawnej struktury pomaga lepiej zrozumieć proces zamykania się dawnego oceanu, do którego doszło poprzez kolizję Afryki, Arabii i Indii z Eurazją. Odkrycie to pozwala geologom także przyjrzeć się, jak formował się dzisiejszy Bliski Wschód i zachodnia Azja.

Wyniki, otwiera się w nowym oknie badań opublikowano w czasopiśmie "Geoscience Frontiers".

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