Odkrycie z prehistorycznych osadów. Maleńkie dowody sprzed 5 mln lat

Zespół badawczy pod kierownictwem naukowców z Uniwersytetu Kumamoto odkrył w badanych osadach w Japonii mikrofosylia, maleńkie prehistoryczne skamieniałości, które ukazują, jak wyglądały przemiany na Oceanie Spokojnym ok. 5 milionów lat temu.

Odkrycie obejmuje małżoraczki, w tym także nowy rodzaj tych mikroskopijnych skorupiaków. Identyfikacja skamieniałości oferuje jedyny w swoim rodzaju wgląd w to, w jaki sposób ulegały modyfikacji prądy oceaniczne w północnym Pacyfiku w kluczowym okresie w historii klimatu Ziemi i jak odbywała się migracja żyjących tam dawniej stworzeń.

Znalezisko z Hokkaido zmienia wiedzę o Oceanie Spokojnym

Drobne, milimetrowe mikrofosylia odnaleziono w osadach na wyspie Hokkaido w obrębie formacji Takikawa. To stworzenia przypominające krewetki zamknięte w twardych muszlach. Szczegółowa analiza ich form i ułożenia pozwoliła naukowcom odkryć nowy, dotąd nieopisany rodzaj, któremu nadali nazwę Woodeltia sorapuchiensis.

Skorupiaki te są doskonałymi wskaźnikami tego, jakie przemiany dotykały dawne środowiska morskie. Preferując konkretne temperatury i głębokości mórz, różne stworzenia mogą dziś działać jako biologiczne "rejestry" dawnych warunków panujących w oceanach.

- Ten nowy rodzaj występował w umiarkowanym klimacie Japonii we wczesnym miocenie. We wczesnym pliocenie Woodeltia przystosowała się do zimnych warunków środowiskowych na Hokkaido. Stawiamy hipotezę, że Woodeltia sorapuchiensis jest ważnym gatunkiem dla Woodeltia, co świadczy o adaptacji tej grupy do zimnych środowisk i migracji na wybrzeża Ameryki Północnej - piszą badacze.

Ślady mikroskopijnego życia sprzed milionów lat to ważny dowód

Nowo odkryty rodzaj Woodeltia jest blisko spokrewniony z gatunkami z odległych regionów Pacyfiku, co sugeruje dalekosiężne migracje organizmów wodnych miliony lat temu.

- Nasze odkrycia wskazują, że wzorce cyrkulacji oceanicznej w północnym Pacyfiku były bardziej dynamiczne, niż wcześniej sądzono - powiedział profesor nadzwyczajny Gengo Tanaka z Centrum Cyklu Wody, Środowiska Morskiego i Zarządzania Katastrofami (CWMD) Uniwersytetu Kumamoto. - Te drobne skamieniałości stanowią bezpośredni dowód biologiczny na to, że szlaki morskie łączące północne regiony Pacyfiku były aktywne już kilka milionów lat temu.

Badania paleontologiczne, obejmujące nawet mikroskopijne organizmy, pomagają zrozumieć wielkoskalowe procesy, takie jak cyrkulacja oceanów i zmiany klimatu. Uniwersytet Kumamoto wnosi w ten sposób istotny wkład w rekonstrukcję historii Ziemi i prognozowanie przyszłości oceanów.

Wyniki badań opublikowano na łamach "Journal of Paleontology".

