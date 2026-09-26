Wyniki badań opublikowanych w czasopiśmie "Immunity" dotyczą białka CSP, znajdującego się na powierzchni pasożyta. Zespół kierowany przez Noaha Sathera i Johna Adamsa zidentyfikował nowy epitop, czyli fragment białka rozpoznawany przez układ odpornościowy.

Pasożyt może ukrywać się w wątrobie przez całe lata

Okazało się, że przeciwciała skierowane przeciwko temu miejscu mogą zablokować wnikanie pasożyta do komórek wątroby. Odkrycie jest szczególnie istotne ze względu na nietypowy cykl życiowy zarodźca ruchliwego. W przeciwieństwie do zarodźca sierpowatego (P. falciparum) potrafi on tworzyć w wątrobie uśpione formy, nazywane hipnozoitami.

Mogą one przetrwać długo po ustąpieniu objawów pierwotnego zakażenia, a następnie ponownie się uaktywnić. W rezultacie chory doświadcza kolejnych napadów malarii, mimo że nie został ponownie ukąszony przez zakażonego komara.

Pojawia się wtedy pełnoobjawowa gorączka i powikłania malarii, a co najważniejsze, zakażona osoba może ponownie przenosić pasożyta poprzez ukąszenia komarów. To nietypowy mechanizm transmisji, który trudno było zrozumieć i zwalczać.

Nowa szczepionka mogłaby zapobiegać nawrotom malarii

Nowo zidentyfikowany fragment białka CSP może umożliwić opracowanie szczepionki, która zatrzymywałaby pasożyta, zanim dotrze on do wątroby i utworzy formy przetrwalnikowe. Takie rozwiązanie mogłoby ograniczyć nie tylko liczbę zachorowań, lecz również dalsze rozprzestrzenianie się malarii.

Na razie badacze wykazali możliwość zablokowania zakażenia za pomocą przeciwciał. Do opracowania szczepionki i rozpoczęcia badań klinicznych z udziałem ludzi pozostaje jeszcze kilka etapów. Skalę problemu związanego z nawrotami choroby podkreśla Noah Sather, wyrażając przy okazji nadzieję, że nowe odkrycie będzie znaczącym krokiem naprzód w walce z chorobą.

Od sześciu miesięcy do nawet 30 lat później może dojść do niespodziewanej reaktywacji pasożyta w wątrobie



