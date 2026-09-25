Odkryli sekret jednego z najstarszych miast. Zaczęło się 6000 lat temu

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Na pustynnych terenach południowego Iraku naukowcy odtworzyli historię rozbudowanego systemu nawadniania, który mógł przez tysiące lat zapewniać żywność mieszkańcom starożytnego Eridu. Analiza zdjęć satelitarnych, badania terenowe i datowanie radiowęglowe pozwoliły ustalić, że najstarsze z przebadanych kanałów funkcjonowały już w V tysiącleciu p.n.e.

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Kamienny relief z epoki starożytnego Bliskiego Wschodu: władca z włócznią walczy z lwem, obok łucznik.
Starożytna sieć kanałów ukryta na pustyni. Archeolodzy odtworzyli historię Eridu (zdj. poglądowe)123RF/PICSEL

Odkrycie rzuca nowe światło na rolnicze zaplecze jednego z najwcześniejszych ośrodków miejskich Mezopotamii, który w tradycji sumeryjskiej zajmował szczególne miejsce jako siedziba pierwszych królów. Eridu, bo o nim właśnie mowa, powstało w VI tysiącleciu p.n.e. na obszarze, na którym warunki naturalne nie sprzyjały rolnictwu.

Eridu skrywało rozbudowany system kanałów

Niewielkie opady sprawiały, że uprawa roślin wymagała dostarczania wody z rzek. Jednocześnie położenie miasta w pobliżu dawnego koryta Eufratu stwarzało możliwość wykorzystania wód rzecznych do nawadniania okolicznych terenów. Archeolodzy wiedzieli o istnieniu dawnych kanałów w tym regionie, jednak ustalenie ich wieku i odtworzenie kolejnych etapów rozwoju sieci irygacyjnej pozostawało problemem.

Nowe badania przeprowadzone przez Louise Rayne z Newcastle University, Michelle de Gruchy, Jaafara Jotheriego z University of Al-Qadisiyah oraz Raheema Abdana z University of Thi-Qar pozwoliły po raz pierwszy naukowo datować wybrane pozostałości systemów nawadniania w okolicach Eridu.

Starożytne kanały widoczne z kosmosu

Badacze rozpoczęli od analizy wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych, w tym obrazów VISION-1 oraz materiałów dostępnych w Google Earth. Poszukiwali śladów dawnych kanałów i charakterystycznych wachlarzowatych form terenu, powstających w miejscach, w których woda rozlewała się z koryt rzecznych na otaczającą równinę. W krajobrazie południowej Mezopotamii tego rodzaju struktury mogły powstawać naturalnie, ale miejscowa ludność mogła je również przekształcać i wykorzystywać do kierowania wody na pola uprawne.

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Ilona Dobijańska
Ilona Dobijańska

Szczególnie interesujące okazały się ślady kanałów rozchodzących się od nieistniejącej już odnogi Eufratu. Na zdjęciach satelitarnych widoczne były miejsca, w których jedne kanały przecinały lub nakładały się na inne. Sugerowało to, że sieć powstawała stopniowo i była wielokrotnie przebudowywana. Aby zweryfikować te obserwacje, w 2020 roku naukowcy przeprowadzili badania terenowe.

Pobrali próbki z pozostałości kanałów oraz dawnego koryta rzeki, a następnie poddali je datowaniu metodą radiowęglową z wykorzystaniem akceleratorowej spektrometrii mas. Wyniki wskazały, że badane struktury pochodzą z okresu od V do II tysiąclecia p.n.e. Oznacza to, że systemy nawadniania rozwijały się w okolicach Eridu przez znaczną część historii miasta.

Od prostych kanałów do uporządkowanej sieci pól uprawnych

Najstarsza datowana struktura pochodzi z okresu między 4540 a 4443 rokiem p.n.e. Naukowcy przypuszczają, że mogła stanowić etap przejściowy między naturalnym korytem odprowadzającym wodę z rzeki a kanałem celowo przekształconym przez człowieka.

Znacznie bardziej uporządkowany system rozwinął się w III tysiącleciu p.n.e. Kanały tworzyły wówczas geometryczną siatkę, w której główne cieki przecinały się z mniejszymi odnogami niemal pod kątem prostym. Powstałe w ten sposób prostokątne obszary badacze interpretują jako dawne pola uprawne lub ogrody palmowe.

Analiza zachowanych śladów pozwoliła również oszacować powierzchnię terenów, które mogły być nawadniane przez poszczególne systemy. Największy z przebadanych układów obejmował potencjalnie około 560 hektarów pól. 

Zdaniem autorów badania odkryta infrastruktura mogła stanowić ważną część zaplecza gospodarczego Eridu. Wcześniejsze wykopaliska dostarczyły dowodów na uprawę jęczmienia i palm daktylowych, a nawadniane pola mogły umożliwiać również produkcję pszenicy, warzyw i innych roślin.

Istotną rolę odgrywały prawdopodobnie także okoliczne mokradła, dostarczające ryb, trzciny i innych surowców. Połączenie rolnictwa nawadnianego wodami Eufratu z zasobami terenów podmokłych mogło tworzyć podstawy gospodarki pozwalającej utrzymywać osadę przez kolejne tysiąclecia.


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