Odkryli ukrytą moc leku na odchudzanie. Ujawnia się, gdy śpisz

Badania objęły łącznie 691 osób z umiarkowanym lub ciężkim obturacyjnym bezdechem sennym oraz nadwagą lub otyłością. Jedna próba dotyczyła pacjentów bez cukrzycy typu 2, a druga osób, u których bezdech współwystępował z tą chorobą. Uczestników przydzielono losowo do grup otrzymujących retatrutyd w różnych dawkach lub placebo, a leczenie trwało do 80 tygodni.

Mniej epizodów bezdechu podczas snu

Naukowcy oceniali między innymi zmianę wskaźnika AHI, który określa średnią liczbę epizodów bezdechu i spłycenia oddechu przypadających na godzinę snu. Im niższa wartość tego wskaźnika, tym mniej zaburzeń oddychania.

W badaniu obejmującym osoby bez cukrzycy typu 2 średnia wartość AHI zmniejszyła się po 80 tygodniach o 34,3 epizodu na godzinę przy dawce retatrutydu wynoszącej 9 mg i o 31,7 przy dawce 12 mg. W grupie placebo spadek wyniósł 9,9 epizodu na godzinę.

Wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 również zaobserwowano poprawę, choć jej skala była mniejsza. Przy dawkach 9 i 12 mg wskaźnik AHI zmniejszył się odpowiednio o 24,7 i 25,4 epizodu na godzinę. W grupie placebo odnotowano spadek o 10,3.

Korzyści były widoczne także przy dawce 4 mg, choć mniejsze niż przy tych wyższych. Wyniki wskazują zatem, że retatrutyd ograniczał nasilenie bezdechu w obu badanych grupach.

Pacjenci tracili również na wadze

Retatrutyd wpływał także na masę ciała uczestników. W grupie bez cukrzycy średnia redukcja wyniosła, zależnie od dawki, od 12,5 do 22,2 proc. Wśród osób z cukrzycą typu 2 było to od 12,1 do 18,5 proc. Dla porównania uczestnicy otrzymujący placebo stracili średnio odpowiednio 4,8 i 5,6 proc. masy ciała.

Otyłość jest jednym z istotnych czynników ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego. Nadmiar tkanki tłuszczowej może sprzyjać zwężaniu górnych dróg oddechowych podczas snu, co prowadzi do nawracających przerw w oddychaniu. Redukcja masy ciała może więc zmniejszać nasilenie tego zaburzenia.

Retatrutyd działa na trzy szlaki hormonalne: GLP-1, GIP i glukagon. Mechanizm ten odróżnia go od wielu obecnie stosowanych leków na otyłość, które oddziałują na mniejszą liczbę receptorów. Badania wykazały równocześnie poprawę wskaźnika AHI i spadek masy ciała, ale same wyniki nie pozwalają stwierdzić, jaka część korzyści dotyczących oddychania wynika bezpośrednio z działania leku, a jaka z utraty wagi.

Czy lek zastąpi aparat CPAP?

Obturacyjny bezdech senny polega na powtarzającym się zwężaniu lub zamykaniu górnych dróg oddechowych podczas snu. Może powodować chrapanie, spadki poziomu tlenu we krwi, częste wybudzenia i senność w ciągu dnia. Nieleczony wiąże się również z większym ryzykiem powikłań zdrowotnych.

Jedną z podstawowych metod terapii jest CPAP - aparat, który utrzymuje drożność dróg oddechowych dzięki dodatniemu ciśnieniu powietrza. U części osób redukcja masy ciała może zmniejszyć nasilenie bezdechu, ale nie wszyscy pacjenci mogą zrezygnować z dotychczasowego leczenia.

W badaniach nad retatrutydem najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Ocena długoterminowego bezpieczeństwa i miejsca preparatu w terapii bezdechu wymaga jednak dalszych danych. Do tego czasu retatrutyd pozostaje lekiem eksperymentalnym.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie "New England Journal of Medicine".