We wszechświecie nic nie ginie i co chwilę powstają nowe gwiazdy. Jednak niektóre z nich są "nieudane", a więc zabrakło czegoś, co mogłoby dać im początek. Takimi obiektami są brązowe karły, które pod względem mas plasują się między planetami a gwiazdami. Astronomowie odkryli wyjątkową parę.

Dwa brązowe karły mają szansę, aby jedne z nich stał się gwiazdą

Astronomowie odkryli parę nieudanych gwiazd w bardzo bliskim sąsiedztwie. Znaleziono je w danych zebranych przez Zwicky Transient Facility (ZTF) w Obserwatorium Palomar. Naukowcy doszukali się pary brązowych karłów na bardzo ciasnej orbicie.

Oba brązowe karły nie zdołały uzyskać na tyle dużej masy, aby w jądrze mogła zostać zapoczątkowana fuzja jądrowa. To jednak może ulec zmianie. Jeden z obiektów ciągle wysysa materię z drugiego. Uczeni mają więc dwa scenariusze.

Jeden z brązowych karłów może z czasem pozyskać na tyle dużo masy od drugiego, że będzie mógł rozbłysnąć jako gwiazda. Drugi scenariusz zakłada zderzenie się obiektów, co ostatecznie doprowadzi do ich połączenia. W tym przypadku również masa stanie się wystarczająca do zapoczątkowania fuzji.

Nieudane gwiazdy dostają drugą szansę. Brązowe karły nie mają wewnętrznych silników, tak jak gwiazdy, ale ten wynik pokazuje, że mogą one wykazywać bardzo interesującą fizykę dynamiczną

Odkryta para znajduje się około tysiąca lat świetlnych od nas w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. Oba brązowe karły mają masę około 60-80 mas Jowisza i są tak blisko siebie, że zmieściłyby się w odległości Ziemi do Księżyca.

Brązowe karły to nieudane gwiazdy

Typowe brązowe karły mają masę około 13-80 mas Jowisza lub 0,013 do 0,08 masy Słońca. Są więc zbyt "lekkie", aby w ich jądrze mogło dojść do fuzji jądrowej, co daje początek gwiazdom.

To bardzo egzotyczne obiekty

Co natomiast (poza masą) wyróżnia brązowe karły na tle wielkich planet? To przede wszystkim początkowa zdolność do syntezy deuteru, czego gazowe olbrzymy nie są w stanie osiągnąć.

