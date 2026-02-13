Do tej pory odkryto i potwierdzono ponad 6 tys. egzoplanet i większość z nich znajduje się w systemach składających się z więcej niż jednej planety. Zazwyczaj są one podobne do Układu Słonecznego. Bliżej gwiazdy znajdują się światy skaliste, a dalej gazowe olbrzymy. Tymczasem astronomowie odkryli coś nietypowego.

Układ planetarny z gwiazdą LHS 1903 ma "odwrócone" planety

Nietypowe odkrycie dotyczy systemu z gwiazdą LHS 1903. To czerwony karzeł typu M, który jest chłodniejszy i mniejszy od Słońca. Wokoło niego orbitują cztery egzoplanety, ale ich ułożenie jest dziwne.

Najbliżej gwiazdy znajduje się planeta skalista, co nie jest anomalią. Następnie mamy dwa gazowe olbrzymy, a najdalej od czerwonego karła orbituje kolejna egzoplaneta skalista i to dla naukowców stanowi niemałą zagadkę.

Odkrycia dokonano dzięki obserwatorium kosmicznemu CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite), które należy do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Skierowano je na najbardziej oddaloną od LHS 1903 planetę i zauważono, że jest to świat skalisty podobny do Wenus.

To dziwne zaburzenie sprawia, że jest to unikalny układ od wewnątrz na zewnątrz

"Planety skaliste zazwyczaj nie powstają daleko od swojej gwiazdy macierzystej, na zewnątrz planet gazowych" - dodaje Thomas Wilson.

Układy planetarne mogą ewoluować na różne sposoby

Odkrycie naukowców pokazuje, że nasza dotychczasowa wiedza związana z formowaniem się planet wymaga jeszcze uzupełnienia. Uczeni mają jednak pewną teorię.

Wygląda na to, że znaleźliśmy pierwsze dowody na istnienie planety, która powstała w środowisku zubożonym w gaz

Mogło więc dojść do sytuacji, że zanim uformowała się czwarta planeta w tym układzie, to mogło dojść do wyczerpania zapasów gazów. Naukowcy chcą przeprowadzić dalsze badania, w tym na gwiazdach podobnych do LHS 1903, gdzie być może uda się natrafić na podobne "anomalie planetarne". Wyniki badań opublikowano na łamach Science.

