Odkryto najodleglejszy blazar zasilany supermasywną czarną dziurą

W skrócie Astronomowie zidentyfikowali najodleglejszy blazar, którego światło potrzebowało aż 8 miliardów lat, by dotrzeć do Ziemi.

Supermasywna czarna dziura wewnątrz obiektu OP 313 działa jak potężny akcelerator, rozpędzając elektrony do prędkości bliskich światłu.

Do badań nad tym obiektem wykorzystano prototyp teleskopu LST-1 oraz teleskop MAGIC, znajdujące się w Obserwatorium Roque de los Muchachos.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Astronomowie ciągle szukają odpowiedzi na różne pytania związane z wczesnym wszechświatem, który powstał około 13,8 mld lat temu. Naukowcy dokonali kolejnego przełomu. Tym razem odkryli najodleglejszy blazar zasilany supermasywną czarną dziurą. Co to takiego?

Blazar zasilany supermasywną czarną dziurą sprzed kilku mld lat

To co odkryli astronomowie, to najodleglejszy i najwcześniejszy blazar, składający się z wybuchającej supermasywnej czarnej dziury, która kieruje strumienie plazmy bezpośrednio na Ziemię. Jeśli kierunek byłby inny, to mielibyśmy do czynienia z kwazarem.

Około 11 miliardów lat temu Wszechświat doświadczył okresu szczytowej aktywności znanego jako kosmiczne południe, charakteryzującego się intensywnym tempem formowania się gwiazd i galaktyk

"Kiedy ta faza intensywnej aktywności zwolniła, a galaktyki zaczęły ewoluować i dojrzewać, wszechświat wszedł w fazę spokojniejszą, która trwa do dziś" - dodaje Axel Arbet-Engels.

Blazar OP 313 wyrzuca z siebie strumienie światła, które na dotarcie do Ziemi potrzebowały około 8 mld lat. To oznacza, że widzimy go w momencie, gdy miał ponad 5 mld lat i była to kluczowa faza przejściowa w historii wszechświata.

Wyjątkowy blazar odkryty po raz pierwszy w 2023 roku

Opisywana emisja została odkryta pierwszy raz w 2023 r. Później uczeni postanowili kontynuować badania i w tym celu wykorzystali prototyp Large-Sized Telescope (LST-1) oraz teleskop Major Atmospheric Gamma-ray Imaging Cherenkov (MAGIC), które znajdują się w Obserwatorium Roque de los Muchachos na wyspie La Palma w Hiszpanii.

Dokładniejsze badania wykazały wysokoenergetyczne promieniowanie gamma, które pochodzi z odległości około 8 mld lat świetlnych. Z czasem okazało się, że supermasywna czarna dziura z tego blazara działa jak potężny akcelerator cząstek.

Astronomowie odkryli również, że elektrony są przyspieszane do prędkości bliskich prędkości światła w obrębie potężnego dżetu plazmowego OP 313, który wyrzucany jest przez supermasywną czarną dziurę.