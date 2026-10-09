Odkryto najodleglejszy szybki błysk radiowy. Ponad 10 mld lat

W skrócie Astronomowie wykryli najodleglejszy szybki błysk radiowy oznaczony jako FRB 20240304B, który potrzebował ponad 10 miliardów lat, aby dotrzeć do Ziemi.

Sygnał pochodzi z niewielkiej galaktyki o przesunięciu ku czerwieni 2,148, co oznacza, że wyemitowano go, zanim powstał Układ Słoneczny.

Badacze przypuszczają, że źródłem błysków radiowych mogą być magnetary, czyli gwiazdy neutronowe o niezwykle silnym polu magnetycznym, lub kosmiczne kolizje obiektów.

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Szybkie błyski radiowe nie są niczym nadzwyczajnym, bo tego typu zjawiska są często identyfikowane na Ziemi. Niektóre z nich pochodzą z bardzo dużych odległości. Astronomowie natrafili na najodleglejsze zdarzenie tego typu, które na dotarcie do naszej planety potrzebowało ponad 10 mld lat.

Najodleglejszy szybki błysk radiowy sprzed ponad 10 mld lat

FRB 20240304B to najodleglejszy błysk radiowy, który potrzebował rekordowo dużo czasu, aby dotrzeć do Ziemi. Pod tym względem ustanowił dwa razy lepszy wynik od dotychczasowego rekordzisty. Tym razem zdarzenie potrzebowało ponad 10 mld lat.

Szczególnie ekscytujące jest to, że pokazuje nam to, iż szybkie rozbłyski radiowe można wykrywać i wykorzystywać jako sondy kosmologiczne znacznie wcześniej w historii Wszechświata, niż pozwalały na to nasze dotychczasowe próbki

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"Wykryliśmy i zlokalizowaliśmy szybki rozbłysk radiowy pochodzący z galaktyki o przesunięciu ku czerwieni wynoszącym 2,148, co oznacza, że sygnał radiowy podróżował przez ponad 10 mld lat, zanim do nas dotarł" - komentują badacze.

To oznacza, że sygnał opuścił swoje źródło w momencie, gdy jeszcze nie istniał Układ Słoneczny. Nasz system planetarny ma około 4,6 mld lat. Natomiast cały wszechświat miał wtedy tylko kilka mld lat.

Źródła szybkich błysków radiowych FRB pozostają niepewne

Szybkie błyski radiowe nie mają pewnych źródeł, ale uczeni twierdzą, że wiele z nich może pochodzić z magnetarów. To specyficzne gwiazdy neutronowe o bardzo silnym polu magnetycznym. Natomiast inne mogą mieć początek w trakcie kosmicznych kolizji. Na przykład zderzeń gwiazd neutronowych lub czarnych dziur.

"Szybkie rozbłyski radiowe są niezwykle użyteczne, ponieważ działają niemal jak kosmiczne latarki. Gdy impuls radiowy zmierza w naszą stronę, przenika przez gaz w galaktykach, galaktyczne halo oraz bardziej rozproszoną materię międzygalaktyczną" - dodają uczeni.

Odbieranie tego typu sygnałów na Ziemi nie jest proste. W tym celu zbudowano specjalne detektory. FRB 20240304B został wykryty przez południowoafrykański radioteleskop MeerKAT.