Odkryto niezwykłą asteroidę w Układzie Słonecznym. Ma nawet księżyc

W skrócie Asteroida 44 Nysa, odkryta w 1857 roku w pasie planetoid między Marsem a Jowiszem, została zidentyfikowana jako pierwszy obiekt trójpłatowy w Układzie Słonecznym.

Badania z użyciem Wielkiego Teleskopu Lornetkowego oraz Bardzo Dużego Teleskopu ujawniły, że asteroida posiada prawdopodobnie własny księżyc o średnicy około 1 kilometra.

Księżyc 44 Nysa krąży w odległości około 170 kilometrów od obiektu centralnego i pozostaje z nim związany grawitacyjnie, co potwierdziły zaawansowane instrumenty obserwacyjne.

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Układ Słoneczny ma mnóstwo asteroid. Są to bardzo powszechnie występujące obiekty i niektóre z nich bardzo niezwykłe. Takim z pewnością jest 44 Nysa. Nowe badania wykazały, że kosmiczna skała jest zjawiskowa w skali całego naszego systemu.

44 Nysa to pierwsza trójpłatowa asteroida odkryta w Układzie Słonecznym

Sam obiekt nie został odkryty w niedawnym czasie. W rzeczywistości po raz pierwszy namierzono go już w 1857 r., czyli ponad półtora wieku temu. Oczywiście wtedy był to jedynie jasny punkt na niebie. Z czasem o 44 Nysa udało się dowiedzieć więcej.

Warto dodać, że w kierunku asteroidy został m.in. skierowany Kosmiczny Teleskop Hubble'a, ale te obserwacje też nie wniosły zbyt dużo nowej wiedzy. Niedawno jednak przeprowadzono nowe badania, w których użyto Wielki Teleskop Lornetkowy (LBT) na Górze Graham w Arizonie i Bardzo Duży Teleskop (VLT) na górze Paranal w Chile.

44 Nysa to wyjątkowa asteroida w całym Układzie Słonecznym i ma własny księżyc. Kate Minker et al. materiał zewnętrzny

Nowe obserwacje 44 Nysa wykazały, że asteroida jest bardziej wyjątkowa niż można było przypuszczać. Przede wszystkim jest to pierwszy obiekt trójpłatowy tego typu, który udało się odkryć w Układzie Słonecznym.

Zdjęcia ukazują niezwykle nietypowy obiekt. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że Nysa jest albo trójkątem kontaktowym, składającym się z trzech połączonych elementów, albo niezwykle nieregularnym, spójnym ciałem, niepodobnym do niczego, co wcześniej obserwowaliśmy

Niezwykła asteroida 44 Nysa ma również prawdopodobnie własny księżyc

Na tym nie koniec niezwykłości tego obiektu. Nowe obserwacje wykazały, że w pobliżu jest jeszcze jedna kosmiczna skała. To prawdopodobnie księżyc 44 Nysa, który jest związany z planetoidą grawitacyjnie.

Wspomniany księżyc ma około 1 kilometra średnicy i krąży w odległości około 170 kilometrów od asteroidy. Nowe wyniki badań nie byłyby możliwe, gdyby nie wykorzystanie zaawansowanych instrumentów. Były to włoski SHARK-VIS na LBT i SPHERE oraz polarymetr ZIMPOL na VLT.

44 Nysa to asteroida, która znajduje się w głównym pasie planetoid między planetami Mars oraz Jowisz. Sama nazwa obiektu pochodzi od mitycznej krainy, w której nimfy wychowały starożytnego greckiego boga Dionizosa.



