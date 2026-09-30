Odkryto niezwykłą planetę z zimną lawą. Tak kiedyś mogła wyglądać Ziemia

W skrócie Astronomowie odkryli egzoplanetę HD 3167 b, która jest skalistą superziemią wypełnioną lawą, mimo że pozostaje stosunkowo chłodna.

Planeta jest związana pływowo ze swoją gwiazdą, co sprawia, że po jednej jej stronie panuje wieczny dzień, a po drugiej wieczna noc.

Naukowcy badają HD 3167 b, ponieważ jej warunki mogą przypominać etap formowania się wczesnej Ziemi, kiedy nasza planeta była pokryta oceanem magmy.

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Astronomowie odkryli niezwykłą planetę, która znajduje się w odległości ponad 150 lat świetlnych od nas. Uwagę przykuwa fakt, że jest to egzoplaneta skalista wypełniona lawą, a przy tym stosunkowo zimna. Pod tym względem znaleziona superziemia jest rekordzistką.

Superziemia HD 3167 b egzoplanetą z zimną lawą

HD 3167 b to egzoplaneta, która znajduje się bardzo blisko własnej gwiazdy. Do tego stopnia, że na jedno jej pełne okrążenie potrzebuje zaledwie jednego dnia na Ziemi. Odległość jest tak niewielka, że planeta związana jest z gwiazdą pływowo. Co to oznacza?

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku Ziemi i Księżyca. Ten drugi jest ciągle skierowany jedną stroną do naszego świata. Podobnie jest w przypadku HD 3167 b i jej gwiazdy. To oznacza, że po jednej stronie planety trwa ciągły dzień, a po drugiej wieczna noc.

Co więcej, jest to najmniejszy z odkrytych dotychczas światów lawy. Mimo to egzoplaneta zdołała zachować własną atmosferę.

Zaskakujące jest to, że im bliżej gwiazdy krąży skalista planeta, tym trudniej powinno być jej utrzymać atmosferę, ponieważ jest ona bombardowana wiatrem gwiazdowym i wystawiona na silniejsze promieniowanie wysokoenergetycznych fotonów. Okazuje się jednak, że wiele takich światów lawy posiada atmosferę

Niezwykła planeta może przypominać młodą Ziemię

Uczeni sądzą, że egzoplaneta HD 3167 b pod pewnymi względami może przypominać młodą Ziemię sprzed kilku miliardów lat.

"Mimo że warunki na takich planetach są skrajnie nieprzyjazne dla życia, interesuje nas ich badanie, ponieważ przypuszczamy, że wczesna Ziemia mogła bardzo przypominać świat pokryty lawą. Uważamy, że na samym początku historii Układu Słonecznego, w okresie formowania się planet skalistych, były one niezwykle gorące wskutek energii uwalnianej podczas zderzeń z planetezymalami. Ziemia przeszła fazę tzw. oceanu magmy, kiedy to jej powierzchnia była całkowicie płynna. Wynik ten otwiera przed nami nowe możliwości badania warunków, jakie mogły panować na Ziemi w ciągu pierwszych kilku milionów lat jej istnienia" - wyjaśnia jeden z autorów badania Brandon Park Coy.

W trakcie badań wykorzystano Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba oraz jego instrument MIRI, który pozwala prowadzić obserwacje w bliskiej podczerwieni. Dzięki temu udało się uzyskać informacje związane z obecnością atmosfery.