Do tej pory odkryto już różne kwazary z wczesnego etapu wszechświata, które istniały w czasie pierwszych kilkuset mln lat od Wielkiego Wybuchu. Jednak żaden z nich nie migotał. Teraz udało się namierzyć prastary obiekt, w którym dostrzeżono taki proces, choć nie było to łatwe.

Pradawny migoczący kwazar może ujawniać tajemnice supermasywnych czarnuch dziur

Naukowcy z MIT natrafili na prastary kwazar, którego wiek oszacowano na około 850 mln lat. Obiekt sklasyfikowano pod nazwą J0439+1634. Jest to niezwykle jasne jądro galaktyki, gdzie przy okazji zauważono migotanie. Co to za proces?

Chociaż w kosmicznym świcie odkryto wiele kwazarów, po raz pierwszy widzimy migotanie

"Migotanie wynika z fluktuacji w sposobie, w jaki gaz jest dostarczany do czarnej dziury. Sposób, w jaki migocze kwazar, mówi nam coś o strukturze dysku akrecyjnego czarnej dziury i rodzaju kęsów, które pochłania czarna dziura" - wyjaśnia Gene Leung z MIT.

Zauważenie tak pradawnego obiektu, który migocze, może wyjaśniać zagadki związane z powstawaniem supermasywnych czarnych dziur we wczesnym wszechświecie. To zagadnienie, które naukowcy próbują zgłębić od lat.

"Dostarcza to bezpośredniego dowodu na to, że te same procesy i struktury obserwowane w pobliskim wszechświecie istniały już na bardzo wczesnym etapie, pomimo bardzo odmiennego środowiska kosmicznego" - wyjaśnia Anna-Christina Eilers, astrofizyczka z MIT.

Odkrycie pradawnego kwazaru z migotaniem było bardzo trudne

Naukowcy dodają, że dokonanie takiego odkrycia było bardzo trudne. W tym celu wykorzystano dane z wielu długości fal pochodzące z obserwatoriów naziemnych i kosmicznych, w tym z Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey (NEOWISE) agencji NASA.

Widzieliśmy, jak kwazar migotał losowo w ciągu 14 lat, podobnie jak płomień świecy migocze bez ustalonego wzoru

Badania na danych w podczerwieni i promieniowania rentgenowskiego pozwoliły oszacować masę kwazaru na około 600 mln mas Słońca. Dla porównania supersmasywna czarna dziura Drogi Mlecznej (Sagittarius A*) ma masę około 4,3 mln mas Słońca. J0439+1634 jest też niezwykle jasny. Jego jasność szacuje się na około 12 bln razy większą od naszej gwiazdy.





Cała prawda o wikingach. Wyjątkowe odkrycie w Danii INTERIA.PL © 2024 Associated Press