Odkryto niezwykły kwazar. Klucz do zagadki monstrualnych czarnych dziur?
Astronomowie odkryli najstarszy znany kwazar, który migocze. Jego światło na dotarcie do Ziemi potrzebowało około 13 mld lat. Naukowcy nie mają złudzeń i mówią o przełomie. Najwcześniejszy migoczący kwazar może wyjaśniać tajemnice monstrualnych czarnych dziur, które tworzyły się w początkach wszechświata.
Do tej pory odkryto już różne kwazary z wczesnego etapu wszechświata, które istniały w czasie pierwszych kilkuset mln lat od Wielkiego Wybuchu. Jednak żaden z nich nie migotał. Teraz udało się namierzyć prastary obiekt, w którym dostrzeżono taki proces, choć nie było to łatwe.
Pradawny migoczący kwazar może ujawniać tajemnice supermasywnych czarnuch dziur
Naukowcy z MIT natrafili na prastary kwazar, którego wiek oszacowano na około 850 mln lat. Obiekt sklasyfikowano pod nazwą J0439+1634. Jest to niezwykle jasne jądro galaktyki, gdzie przy okazji zauważono migotanie. Co to za proces?
Chociaż w kosmicznym świcie odkryto wiele kwazarów, po raz pierwszy widzimy migotanie
"Migotanie wynika z fluktuacji w sposobie, w jaki gaz jest dostarczany do czarnej dziury. Sposób, w jaki migocze kwazar, mówi nam coś o strukturze dysku akrecyjnego czarnej dziury i rodzaju kęsów, które pochłania czarna dziura" - wyjaśnia Gene Leung z MIT.
Zauważenie tak pradawnego obiektu, który migocze, może wyjaśniać zagadki związane z powstawaniem supermasywnych czarnych dziur we wczesnym wszechświecie. To zagadnienie, które naukowcy próbują zgłębić od lat.
"Dostarcza to bezpośredniego dowodu na to, że te same procesy i struktury obserwowane w pobliskim wszechświecie istniały już na bardzo wczesnym etapie, pomimo bardzo odmiennego środowiska kosmicznego" - wyjaśnia Anna-Christina Eilers, astrofizyczka z MIT.
Odkrycie pradawnego kwazaru z migotaniem było bardzo trudne
Naukowcy dodają, że dokonanie takiego odkrycia było bardzo trudne. W tym celu wykorzystano dane z wielu długości fal pochodzące z obserwatoriów naziemnych i kosmicznych, w tym z Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey (NEOWISE) agencji NASA.
Widzieliśmy, jak kwazar migotał losowo w ciągu 14 lat, podobnie jak płomień świecy migocze bez ustalonego wzoru
Badania na danych w podczerwieni i promieniowania rentgenowskiego pozwoliły oszacować masę kwazaru na około 600 mln mas Słońca. Dla porównania supersmasywna czarna dziura Drogi Mlecznej (Sagittarius A*) ma masę około 4,3 mln mas Słońca. J0439+1634 jest też niezwykle jasny. Jego jasność szacuje się na około 12 bln razy większą od naszej gwiazdy.