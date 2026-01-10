Odkryto rekordową asteroidę Układu Słonecznego. Jest wielka i to nie koniec

Dawid Długosz

2025 MN45 to najszybciej obracająca się duża asteroida wśród wszystkich odkrytych dotychczas obiektów tego typu w Układzie Słonecznym, których jest całe mnóstwo. Jakby tego było mało, to jest naprawdę spora. Rekordowa asteroida została odkryta przez Obserwatorium Very C. Rubin w ramach badań z zeszłego roku.

Gęste skupisko asteroid o różnych rozmiarach przemieszczających się przez przestrzeń kosmiczną, z widoczną jasną pomarańczową gwiazdą w oddali na tle czarnego nieba.
Rekordowa asteroida Układu Słonecznego. Czym się wyróżnia 2025 MN45?NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA/P. Marenfeldmateriały prasowe

Układ Słoneczny ma całe mnóstwo asteroid, których liczbę szacuje się w milionach. Dzięki Obserwatorium Very C. Rubin, które wykorzystano do badań wiosną 2025 r., astronomom udało się odkryć rekordowy obiekt tego typu.

2025 MN45 to najszybciej obracająca się duża asteroida Układu Słonecznego

Rekordzistą jest obiekt skatalogowany pod nazwą 2025 MN45. Naukowcy nie mają złudzeń. To najszybciej obracająca się duża asteroida wśród wszystkich zbadanych dotychczas w Układzie Słonecznym.

Wykres pokazujący zmiany jasności szybko rotującej asteroidy 2025 MN45 w funkcji fazy rotacji na podstawie obserwacji z NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory.
Asteroida 2025 MN45 rotuje naprawdę szybko.NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA/J. PollardAcknowledgement: PI: Sarah Greenstreet (NSF NOIRLab/Rubin Observatory)materiały prasowe

2025 MN45 to obiekt znajdujący się w głównym pasie planetoid między Marsem a Jowiszem. Kosmiczna skała potrzebuje na wykonanie jednego obrotu zaledwie 1,88 minuty i to czyni ją "najszybciej obracającą się planetoidą o średnicy ponad 500 metrów, jaką odkryli astronomowie", co potwierdza NOIRLab należące do amerykańskiej Narodowej Fundacji Nauki.

Oczywiście, ta asteroida musi być zbudowana z materiału o bardzo dużej wytrzymałości, aby utrzymać ją w całości, mimo tak szybkiego obrotu 
powiedziała w oświadczeniu Sarah Greenstreet, kierowniczka badań i asystentka astronoma w NSF NOIRLab oraz kierowniczka grupy roboczej ds. obiektów bliskich Ziemi i obiektów międzygwiezdnych w ramach współpracy naukowej Układu Słonecznego w Obserwatorium Very C. Rubin.

Naukowcy szacują, że tak szybki obrót mógł zostać wywołany przez kosmiczną kolizję. W przeszłości 2025 MN45 mogła się zderzyć z inną asteroidą lub jest fragmentem większej planetoidy powstałym po uderzeniu.

Rekordowa asteroida odkryta przez Obserwatorium Very C. Rubin jest ogromna

Obiekt jest duży, bo jego średnica szacowana jest na około 710 metrów. Uderzenie tak wielkiej planetoidy w Ziemię miałoby fatalne skutki. Dla porównania rozmiar meteorytu, który doprowadził do katastrofy tunguskiej, określa się na kilkadziesiąt metrów.

Warto dodać, że badania prowadzone przez naukowców w Obserwatorium Very C. Rubin dostarczyły znacznie więcej odkryć. Astronomowie dokonali przeglądu ponad 2 tys. nowych asteroid. 19 z tych obiektów sklasyfikowano jako "superszybkie rotatory", a więc takie, które na jeden obrót potrzebują mniej niż 2,2 godziny. Do nich zalicza się także odkryta rekordzistka 2025 MN45.

