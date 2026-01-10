Układ Słoneczny ma całe mnóstwo asteroid, których liczbę szacuje się w milionach. Dzięki Obserwatorium Very C. Rubin, które wykorzystano do badań wiosną 2025 r., astronomom udało się odkryć rekordowy obiekt tego typu.

2025 MN45 to najszybciej obracająca się duża asteroida Układu Słonecznego

Rekordzistą jest obiekt skatalogowany pod nazwą 2025 MN45. Naukowcy nie mają złudzeń. To najszybciej obracająca się duża asteroida wśród wszystkich zbadanych dotychczas w Układzie Słonecznym.

Asteroida 2025 MN45 rotuje naprawdę szybko. NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA/J. PollardAcknowledgement: PI: Sarah Greenstreet (NSF NOIRLab/Rubin Observatory) materiały prasowe

2025 MN45 to obiekt znajdujący się w głównym pasie planetoid między Marsem a Jowiszem. Kosmiczna skała potrzebuje na wykonanie jednego obrotu zaledwie 1,88 minuty i to czyni ją "najszybciej obracającą się planetoidą o średnicy ponad 500 metrów, jaką odkryli astronomowie", co potwierdza NOIRLab należące do amerykańskiej Narodowej Fundacji Nauki.

Oczywiście, ta asteroida musi być zbudowana z materiału o bardzo dużej wytrzymałości, aby utrzymać ją w całości, mimo tak szybkiego obrotu

Naukowcy szacują, że tak szybki obrót mógł zostać wywołany przez kosmiczną kolizję. W przeszłości 2025 MN45 mogła się zderzyć z inną asteroidą lub jest fragmentem większej planetoidy powstałym po uderzeniu.

Rekordowa asteroida odkryta przez Obserwatorium Very C. Rubin jest ogromna

Obiekt jest duży, bo jego średnica szacowana jest na około 710 metrów. Uderzenie tak wielkiej planetoidy w Ziemię miałoby fatalne skutki. Dla porównania rozmiar meteorytu, który doprowadził do katastrofy tunguskiej, określa się na kilkadziesiąt metrów.

Warto dodać, że badania prowadzone przez naukowców w Obserwatorium Very C. Rubin dostarczyły znacznie więcej odkryć. Astronomowie dokonali przeglądu ponad 2 tys. nowych asteroid. 19 z tych obiektów sklasyfikowano jako "superszybkie rotatory", a więc takie, które na jeden obrót potrzebują mniej niż 2,2 godziny. Do nich zalicza się także odkryta rekordzistka 2025 MN45.

