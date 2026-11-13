W skrócie Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zarejestrował widmo kationu trójwodorowego, potwierdzając teorię astrofizyków z 1986 roku.

Cząsteczka H₃⁺, nazywana cząsteczką tworzącą wszechświat, teoretycznie nie powinna emitować światła ze względu na brak trwałego momentu dipolowego.

Sygnał wykryto w obiektach typu Herbig-Haro 168 oraz 211, w obszarach gorących gazów poddanych działaniu fal uderzeniowych wokół nowo narodzonych gwiazd.

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Wszechświat ma około 13,8 mld lat i w jego tworzeniu ogromną rolę odegrał wodór. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST) po raz pierwszy w historii zarejestrował widmo kationu trójwodorowego (H₃⁺). W ten sposób udało się uzyskać potwierdzenie teorii sprzed czterech dekad.

Tajemniczy sygnał odkryty przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba w obiekcie HH 168

Naukowcy po raz pierwszy w historii zdołali odkryć tajemniczy sygnał, którego wcześniej nie widziano nawet w warunkach laboratoryjnych. Stało się to możliwe z wykorzystaniem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, który skierowano na obiekt Herbig-Haro 168 (HH 168).

Sygnał zarejestrowano w burzliwych dżetach i falach uderzeniowych gazu wokół nowo narodzonej gwiazdy w obszarze gwiazdotwórczym Cepheus A, który znajduje się tysiące lat świetlnych od nas.

Odkryta cząsteczka to kation trójwodorowy (H₃⁺). Składa się on z trzech jąder wodoru oraz dwóch elektronów ułożonych w idealny trójkąt równoboczny. To sprawia, że nie ma trwałego momentu dipolowego i teoretycznie nie powinna emitować światła.

Kation trójwodorowy jest tak istotny, że nazywa się go "cząsteczką, która stworzyła wszechświat". Jej istnienie przewidziano już cztery dekady temu. Odkrycie może pomóc nam zrozumieć fizykę potężnych fal uderzeniowych generowanych przez nowo narodzone gwiazdy oraz zachodzące tam procesy.

Kation trójwodorowy z emisją przewidziany przez naukowców w 1986 roku

Samo odkrycie potwierdza teorię sprzed wielu lat, bo sięga 1986 r. Wtedy astrofizycy Fu-Shih Pan i Takeshi Oka z Uniwersytetu w Chicago przewidzieli, że jon trójwodoru powinien być zdolny do emitowania bardzo słabego promieniowania podczas rotacji. Jak to możliwe?

Podczas obrotu cząsteczki siły odśrodkowe powodują jej minimalne odkształcenie. To sprawia delikatne naruszenie idealnej symetrii. W konsekwencji powstaje niewielki elektryczny moment dipolowy, który wpływa na możliwość emisji promieniowania.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba w trakcie obserwacji HH 168 w podczerwieni, pochodzących od gorącego gazu poddanego działaniu fal uderzeniowych, zaobserwował serię wyjątkowo słabych linii widmowych. Długości fal pokryły się z tymi, które 40 lat temu obliczyli Pan i Oka.

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Warto dodać, że naukowcy przeanalizowali archiwalne dane z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba dotyczące innego obiektu typu Herbig-Haro (HH 211). W nim udało się namierzyć ten sam charakterystyczny sygnał.