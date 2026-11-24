Układy potrójne w Drodze Mlecznej nie są niczym wyjątkowym. Wszak nasz najbliższy sąsiad to również system składający się z trzech gwiazd. Astronomowie dokonali nietypowego odkrycia i nastąpiło to w trakcie szukania egzoplanet.

Układ gwiezdny Welopōʻai odkryty podczas szukania egzoplanet

Odkrycia dokonał międzynarodowy zespół astronomów kierowany przez badaczy z Uniwersytetu w Montrealu. Uczeni szukali egzoplanet, czyli planet pozasłonecznych. Tymczasem natrafili na coś bardzo nietypowego. To układ gwiezdny, który w zasadzie nie powinien istnieć.

Szukaliśmy planet pozasłonecznych, a znaleźliśmy coś znacznie bardziej zaskakującego

Welopōʻai to układ składający się z trzech gwiazd, z których dwie to białe karły. Są to pozostałości po znacznie większych obiektach, które z czasem eksplodowały i wyrzuciły na zewnątrz materię. Trzecią gwiazdą jest czerwony karzeł, który jest mniejszy i chłodniejszy niż Słońce.

Jeden z białych karłów tworzy parę z czerwonym karłem. Natomiast drugi biały karzeł okrąża wspomnianą dwójkę. Odkrycia dokonano z użyciem instrumentu SPIRou, zamontowanego na teleskopie Canada-France-Hawaii na wyspie Mauna Kea, którym astronomowie próbowali znaleźć egzoplanety.

Ostatecznie przy czerwonym karle odkryto bardzo masywny obiekt o niewielkim rozmiarze. Uczeni nie mają złudzeń. To biały karzeł. "Tak duża masa przy jednocześnie bardzo niskiej jasności mogła oznaczać tylko jedno: mamy do czynienia z pozostałością po martwej gwieździe" - dodaje Charles-Antoine Parent z Uniwersytetu Laval.

Dwa białe karły i czerwony karzeł w jednym układzie zaskoczeniem dla nauki

Zespół badaczy był w szoku i dlatego zdecydowano się na dodatkowe obserwacje, które miały potwierdzić odkrycie. W tym celu wykorzystano teleskop Gemini North, który znajduje się także na wyspie Mauna Kea. Dzięki temu udało się ostatecznie potwierdzić drugiego z białych karłów.

Ten system nie powinien istnieć

"Nie mamy jeszcze jasnego wyjaśnienia, jak do tego doszło. To pytanie, na które będziemy szukać odpowiedzi w kolejnych badaniach" - dodaje prof. Patrick Dufour, który jest specjalistą od białych karłów.

Astronomowie nie mają złudzeń. System gwiezdny Welopōʻai, znajdujący się zaledwie 28 lat świetlnych od nas, jest prawdziwą zagadką. Zgłębienie jego kolejnych tajemnic wymaga dalszych badań, które powinny przynieść odpowiedzi na kolejne pytania.