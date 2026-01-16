Miasto, które zniknęło z powierzchni ziemi. Badacz namierzył dawną potęgę

Ile jeszcze nie wiemy o tym, jak przed wiekami wyglądało życie na Ziemi? To zagadka, która fascynuje wiele osób - żywe są mity o Atlantydzie, pojawiają się teorie oparte o podobieństwo skał do dawnych megalitycznych budowli, ale także analizowane są twarde dane pozyskane dzięki badaniom LiDAR. To rewolucyjne nieinwazyjne narzędzie wykorzystuje laser i skanuje badany obszar, tworząc dokładne modele terenu.

Pomiary lidarowe regularnie przynoszą wspaniałe odkrycia, które poszerzają naszą wiedzę o dawnych mieszkańcach różnych rejonów, ich metodach budowania oraz prowadzonej polityce. Teraz do kolejnego ciekawego znaleziska dzięki analizie danych pomiarowych LiDAR doszło w Hiszpanii. Odkryto tam lokalizację "dawnego symbolu potęgi" - zaginionego miasta, którego położenie od lat pozostawało zagadką.

Zaginione miasto Madinat al-Zāhira. Przełom dzięki danym LiDAR

Ustalenie lokalizacji Madinat al-Zāhira, tajemniczego ufortyfikowanego miasta-pałacu wzniesionego w Hiszpanii X wieku, które zniknęło z mapy ok. tysiąca lat temu, frapowało naukowców. Dawny "symbol potęgi" założył Almanzor, dawny regent Al-Andalus (arabska nazwa Andaluzji i całego Półwyspu Iberyjskiego). Za rządów Almanzora muzułmańska Hiszpania przechodziła okres największego rozkwitu.

Madinat al-Zāhira pełnił dawniej funkcję politycznego i administracyjnego serca Al-Andalus. W odróżnieniu od kompleksu pałacowego Madinat al-Zahra, którego wpisane na listę UNESCO ruiny dziś można zwiedzać, Madinat al-Zāhira niemal zupełnie przestała istnieć po upadku Almanzora. Przypuszczalnie miasto-pałac zostało rozebrane, a jego elementy ponownie użyto jako surowiec do innej budowy. Pamięć o tej potędze zachowała się dzięki tekstom historycznym. Przez lata zaproponowano 22 różne teorie na temat położenia Madinat al-Zāhira, ale do tej pory żadna z nich nie została poparta dowodami możliwymi do potwierdzenia i odniesienia do faktycznego terenu. Nowe badanie to przełom.

Ustalenie lokalizacji zaginionego miasta-pałacu Madinat al-Zâhira było możliwe dzięki analizie danych LiDAR. Monterroso Checa, A. / Uniwersytet w Kordobie / Hiszpański Instytut Geograficzny materiał zewnętrzny

Zagadka rozwiązana. Miasto-pałac zlokalizowane w rejonie Alcolea

Analizy przeprowadzone przez Antonia Monterroso Checę, naukowca z Uniwersytetu w Kordobie, przedstawiają najsilniejsze jak dotąd dowody fizyczne, wskazujące na lokalizację Madinat al-Zāhira. Dzięki danym LiDAR z hiszpańskiego Narodowego Instytutu Geograficznego ekspert zasugerował wschodni kraniec Kordoby, w rejonie Alcolea - po drugiej stronie od ruin Madinat al-Zahra. Instrumenty teledetekcyjne ujawniły szereg charakterystycznych anomalii na tym terenie.

- Te nierówności w krajobrazie wynikają z istnienia, zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni, ogromnego stanowiska archeologicznego, które ze względu na swoje cechy musi odpowiadać zaginionemu miastu Almanzora - powiedział Antonio Monterroso Checa.

Dane lidarowe, ukazujące uporządkowany układ urbanistyczny, potwierdzają tym samym wcześniejsze ustalenia z 2023 r., w dodatku poszerzając prawdopodobny obszar. To pokazuje, że zaginione miasto obejmowało jeszcze większy teren - powierzchnia jest identyczna jak w Madinat al-Zahra. Ustalenia te wzmacniają przekonanie o odkryciu zaginionego na tysiąc lat miasta.

Wyniki badań dotyczących lokalizacji Madinat al-Zāhira opublikowane zostały na łamach "Meridies".

Źródła: Arkeonews, La Brújula Verde, Uniwersytet w Kordobie.

"Zamieszkanie". Wieża od stuleci stała w szczerym polu. Pod tynkiem znaleziono skarb INTERIA.PL