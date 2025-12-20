Tajemnice Wielkiego Muru Chińskiego. Archeologiczne odkrycia z Jiankou

Wielki Mur Chiński wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO to jeden z najsłynniejszych zabytków i symbol dawnych Chin. Łączna długość wszystkich odcinków budowli przekracza 20 tysięcy kilometrów. System murów, wież strażniczych i fortec wciąż skrywa wiele sekretów.

Nowe prace archeologiczne prowadzone na Wielkim Murze Chińskim na odcinku Jiankou - fragmencie położonym w rejonie Pekinu - ujawniły kolejne ślady dawnej potęgi. Jiankou to dziki, w większości nieodrestaurowany odcinek Wielkiego Muru, poprowadzony przez strome górskie grzbiety. Słynie z widowiskowych krajobrazów i zachowanej oryginalnej ceglanej konstrukcji, dzięki czemu ukazuje autentyczny, historyczny charakter Wielkiego Muru. Tegoroczne prace wykopaliskowe przyniosły łącznie ponad 300 artefaktów.

Nowe odkrycia na Wielkim Murze Chińskim. Ślady z czasów dynastii Ming

To już piąty etap badań prowadzony na tym odcinku Wielkiego Muru Chińskiego. Wykopaliska odsłoniły ważne elementy konstrukcyjne i ślady życia żołnierzy z czasów dynastii Ming (1368-1644). Podczas obecnego etapu odgruzowano zniszczone wieże strażnicze 117, 118 i 119.

Wieża strażnicza nr 117 jest kluczowym odkryciem z piątej fazy prac archeologicznych na odcinku Jiankou. W wieży tej odsłonięto m.in. stelę z inskrypcją z 1573 r., co pozwala dokładnie datować budowę i badać organizację prac przy Murze.

- Ta stela nie tylko precyzyjnie określa datę budowy wieży strażniczej nr 117, ale także dostarcza kluczowych materiałów do badań nad strukturą organizacyjną i zarządzaniem projektami budowy Wielkiego Muru oraz powstaniem i ewolucją dzielnicy Jiankou w czasach dynastii Ming - podaje Shang Heng, adiunkt w Pekińskim Instytucie Archeologii.

Badania w zrujnowanych wieżach odcinka Jiankou ujawniły wiele cennych informacji. Joakim Emanuelson - Own work, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Wikimedia Commons

Żeliwna armata sugeruje chińsko-zachodnią wymianę technologii wojskowej

W budowlach odnaleziono też cegły z inskrypcjami, co daje nowe dane o produkcji cegieł w epoce Ming. Na jednej z cegieł był nawet wiersz o winie i melancholii. Zidentyfikowano też elementy wyposażenia, broń, naczynia i resztki jedzenia. Interesującym elementem jest m.in. ważąca 112 kg żeliwna armata z czasów panowania Chongzhena, ostatniego cesarza Chin z dynastii Ming.

- Odkrycie dostarcza nie tylko kluczowych dowodów do badań nad chińską technologią odlewania armat, ale, co ważniejsze, wyraźnie ukazuje cechy armat "red coat" w stylu zachodnim - mniejszy kaliber i dłuższą lufę. To istotny materiał do badań nad wymianą chińsko-zachodniej technologii wojskowej - podaje Shang.

Badania Wielkiegi Muru w części Jiankou jest jednym ze znaczących osiągnięć archeologicznych Pekinu w ostatnich latach. Shang uważa, że "postawienie archeologii na pierwszym planie pomaga pogłębić wstępne badania w ramach projektu konserwatorskiego i tym samym zapewnia solidne podstawy naukowe dla ukierunkowanych działań konserwatorskich", podaje China Daily.

