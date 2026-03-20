Odzyskano łączność z ważnym europejskim satelitą. Misja ma polski wkład
Europejska Agencja Kosmiczna poinformowała, że zdołała ponownie nawiązać połączenie z jednym z dwóch satelitów Proba-3. To koronograf CSC, z którym łączność utracono ponad miesiąc temu. ESA przekazała, że udało się odebrać dane telemetryczne z satelity z użyciem hiszpańskiej stacji naziemnej w Villafranca. Misja ma polski wkład.
Proba-3 to ważna misja naukowa, która rozpoczęła się ponad rok temu. Europejska Agencja Kosmiczna umieściła w kosmosie dwa satelity, które służą do badania Słońca. Kilka tygodni temu jeden ze statków przestał odpowiadać. Po ponad miesiącu przerwy ESA nawiązała z nim łączność.
ESA nawiązała kontakt z koronografem misji Proba-3
Europejska Agencja Kosmiczna poinformowała w czwartek, że odzyskała utraconą ponad miesiąc temu łączność z koronografem CSC misji Proba-3. Udało się to zrobić z wykorzystaniem stacji naziemnej znajdującej się w hiszpańskiej Villafranca i odebrać dane telemetryczne ze statku.
Z informacji przekazanych przez ESA wynika, że koronograf znajduje się obecnie w trybie awaryjnym, ale jest stabilny. Prowadzone są działania, których celem jest ustalenie dokładnego stanu satelity oraz sprawdzenie, czy któryś z jego elementów nie uległ awarii.
Odebranie sygnałów od koronografu to niesamowita wiadomość i wielka ulga! Od momentu wykrycia problemu miesiąc temu zespół misji, operatorzy i nasi partnerzy z branży nieustannie pracowali nad przywróceniem statku kosmicznego do działania
Panel słoneczny statku został skierowany na Słońce, co umożliwia ładowanie akumulatora i dostarczenie niezbędnej energii dla elektroniki pokładowej. Po ponad miesiącu w zimnym kosmosie systemy statku potrzebuje trochę czasu na rozgrzanie się i dopiero wtedy będzie można podjąć kolejne działania.
Europejska Agencja Kosmiczna utraciła kontakt z satelitą w lutym
Koronograf misji Proba-3 zaczął sprawiać problemy kilka tygodni temu. Dokładnie 14 lutego 2026 r., gdy rozpoznano anomalię statku. Był to dopiero początek całej reakcji łańcuchowej, która ostatecznie doprowadziła do utraty orientacji.
W konsekwencji panel słoneczny przestał być zwrócony w kierunku Słońca i koronograf zaczął tracić energię, a akumulator był szybko rozładowywany. Ostatecznie statek aktywował tryb przetrwania i łączność z Ziemią została utracona. Problem nie dotyczył drugiego ze statków misji Proba-3, który jest okulter OSC.
Misja Proba-3 bada Słońce i ma polski wkład
Misja Proba-3 rozpoczęła się w grudniu 2024 r. od wystrzelenia obu statków w kosmos. Obiektem badań jest Słońce. W tym celu wywoływane są sztuczne zaćmienia, co pozwala uzyskiwać spektakularne obrazy korony słonecznej.
Warto dodać, że misja Proba-3 ma polski wkład. Jednym z kluczowych elementów statku jest urządzenie Coronograph Control Box (CCB) opracowane przez polskich ekspertów z CBK PAN.