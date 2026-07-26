Zdrowie mózgu a oglądanie TV. Co mówią nowe badania naukowe?

Najnowsze badanie wykazało, że dorośli, którzy w średnim wieku często i intensywnie oglądali telewizję, później wykazywali mniejszą objętość w obszarach mózgu związanych z pamięcią. Mieli również większe uszkodzenia istoty białej mózgu - zmiany te wiązano ze starzeniem się, ryzykiem udaru, pogorszeniem funkcji poznawczych i demencją.

Zespół badawczy przeanalizował informacje od około 1700 dorosłych osób, których średnia wieku wyniosła 53 lata. Uczestnicy odpowiadali na pytania, jak często oglądają TV w wolnym czasie oraz jak długo w ciągu dnia pracowali na siedząco.

Obserwacje trwały ponad 20 lat. Pod koniec każdy został poddany rezonansowi magnetycznemu mózgu. Osoby, które oglądały telewizję rzadko lub wcale, w porównaniu do osób oglądających ją bardzo często, miały stosunkowo niewielkie różnice strukturalne w obrębie mózgu.

Badania wskazują, że ten nawyk osłabia twoją pamięć

Uczestnicy z drugiej grupy, którzy chętnie oglądali TV w wolnym czasie, wykazywali większą liczbę obszarów o zwiększonej intensywności sygnału w istocie białej, które są oznakami choroby małych naczyń mózgowych i wiążą się z pogorszeniem funkcji poznawczych oraz demencją. Ta sama grupa miała również mniejsze płaty czołowe i potyliczne. Płaty czołowe odgrywają ważną rolę w planowaniu, podejmowaniu decyzji i innych funkcjach wykonawczych, podczas gdy płaty potyliczne są kluczowe dla przetwarzania wzrokowego.

Jednym z najbardziej zaskakujących odkryć było to, że siedzenie samo w sobie nie wydawało się najważniejszym czynnikiem wpływającym na obserwowane różnice w funkcjonowaniu mózgu. Uczestnicy, którzy spędzali znaczną część dnia roboczego w pozycji siedzącej, mieli większe płaty czołowe i potyliczne oraz mniejszą objętość hiperintensywnej substancji białej. Oznacza to, że mieli lepsze zdrowie mózgu niż osoby siedzące przed telewizorem.

Naukowcy wyjaśniają to specyfiką pracy w pozycji siedzącej - często wymaga ona rozwiązywania problemów, koncentracji i innych form stymulacji intelektualnej, co rozwija mózg.

- Przez lata koncentrowaliśmy się na tym, ile czasu ludzie spędzają w pozycji siedzącej. Nasze wyniki sugerują, że należy również zwracać uwagę na to, co wtedy robią - powiedział prof. David Raichlen, jeden z autorów badania.

Mężczyźni w większej grupie ryzyka

Autorzy badania odkryli także, że większość zmian w mózgu związanych z oglądaniem telewizji wystąpiła u mężczyzn. Wygląda więc na to, że mogą być oni szczególnie podatni na negatywne skutki dla mózgu związane z takimi zachowaniami. Potrzeba jednak dalszych badań, aby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Alzheimer's and Dementia: Journal of the Alzheimer's Association.