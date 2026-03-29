Wiele osób próbujących zredukować masę ciała lub poprawić zdrowie zaczyna od jednego kroku: ograniczenia słodkich produktów. Logika wydaje się prosta - mniej słodkiego smaku oznacza mniejszą ochotę na cukier. Najnowsze badania pokazują jednak, że sprawa jest dużo bardziej złożona.

Ograniczenie słodkiego nie działa tak, jak myśleliśmy

Nowe badanie kliniczne wykazało, że zmniejszenie ilości słodkich produktów w diecie nie wpływa ani na preferencje smakowe, ani na zdrowie. Uczestnicy, niezależnie od tego, czy jedli mniej, czy więcej słodkich posiłków, nadal mieli podobną ochotę na słodki smak.

Co więcej, nie odnotowano istotnych zmian w takich wskaźnikach jak masa ciała czy ryzyko chorób metabolicznych, w tym cukrzycy i chorób serca.

Obserwacje przeprowadziły instytucje badawcze Wageningen University and Research w Holandii oraz Bournemouth University w Wielkiej Brytanii. Cały eksperyment trwał pół roku i objął 180 osób podzielonych na trzy grupy.

Jedna z nich stosowała dietę bogatą w produkty o słodkim smaku, druga - dietę o niskiej zawartości słodyczy, a trzecia - dietę o umiarkowanym poziomie. Słodki smak pochodził z różnych źródeł - zarówno z cukru, jak i naturalnych produktów czy słodzików.

Naukowcy regularnie sprawdzali preferencje smakowe, masę ciała oraz wyniki badań krwi i moczu, aby ocenić zmiany w związane z ryzykiem chorób. Okazało się, że nie zauważono znaczących różnic między grupami po sześciu miesiącach.

Organizm nie "oducza się" słodkiego

Jednym z najważniejszych wniosków tego badania jest to, że ograniczenie słodkiego smaku nie zmienia upodobań. Uczestnicy badania nie zaczęli mniej lubić słodkich rzeczy i często wracali do wcześniejszych nawyków żywieniowych. To sugeruje, że preferencja do słodkiego może być trwalsza, niż wcześniej zakładano.

Badacze podkreślili, że głównym winowajcą nie jest sam słodki smak, ale ilość spożywanego cukru i nadmiar kalorii w diecie.

- Nie chodzi o to, żeby jeść mniej słodkich potraw, aby zmniejszyć skalę otyłości - powiedziała Katherine Appleton, profesor psychologii na Uniwersytecie w Bournemouth i autorka badania. - Niektóre produkty fast foodów mogą nie smakować słodko, ale zawierać duże ilości cukru. Podobnie wiele naturalnie słodkich produktów, takich jak świeże owoce i nabiał, może mieć korzystny wpływ na zdrowie. Dlatego też zalecenia dla społeczeństwa powinny skupiać się na tym, w jaki sposób ludzie mogą ograniczyć spożycie cukru i produktów o dużej zawartości kalorii.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie American Journal of Clinical Nutrition.

