W skrócie NOAA poinformowała, że jezioro Erie jest obecnie pokryte lodem w 95%, a wszystkie Wielkie Jeziora Ameryki Północnej łącznie w 51%.

Na zamarzniętym jeziorze Erie pojawiła się szczelina lodowa o długości 128 kilometrów.

Lodowa blizna została udokumentowana przez satelitę NOAA GOES East.

Ogromna szczelina na zamarzniętym jeziorze Erie

Erie jest jednym z pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północnej. Przez środek tego akwenu o powierzchni ok. 25 750 km2 biegnie granica między Kanadą i Stanami Zjednoczonymi, oraz wypływa z niego rzeka Niagara.

Jako najpłytsze jezioro Wielkich Jezior (maksymalnie 64 m głębokości, średnio 19 m) Erie zwykle zamarza niemal w całości. Również tej zimy akwen skuł lód - "W ciągu ostatnich dwóch tygodni powierzchnia pokryta lodem na Wielkich Jeziorach znacznie wzrosła - jezioro Erie pokryte jest lodem w 95 proc., a wszystkie Wielkie Jeziora łącznie w 51 proc.!", podała Narodowa Agencja Oceanów i Atmosfery (NOAA).

Pokrywa lodowa na jeziorze Erie jest zazwyczaj gruba, ale zdarza się, że pojawiają się szczeliny. Teraz zanotowano rozdarcie tak duże, że widać je z satelity.

Lodowa blizna ma 128 km. Jest widoczna z satelity

Pokryte lodem jezioro "przyozdobiła" blizna długa na 128 km. Pęknięcie na akwenie o maksymalnej długości 388 km i maksymalnej szerokości 92 km robi wrażenie. Satelita NOAA GOES East (GOES-19) uchwycił tę ogromną szczelinę na zamarzniętym jeziorze Erie w niedzielę 8 lutego.

Agencja poinformowała, że z pomiarów wynika, iż rozdarcie rozciąga się od miejscowości Port Burwell w Kanadzie do okolic Cleveland w stanie Ohio. NOAA opublikowała zdjęcie satelitarne oraz sekwencję ujęć w formie GIF, które przedstawiają to 128-kilometrowe pęknięcie.

Potężna szczelina przypomina, że nawet gdy jeziora wydają się niemal w całości pokryte lodem, ruch wody pod spodem i wiatry na powierzchni mogą powodować powstawanie ogromnych pęknięć.

Wielkie Jeziora skute lodem. Erie zamarzło niemal w całości

NOAA wyjaśnia, że początek 2026 roku przyniósł poziom pokrywy lodowej na Wielkich Jeziorach od średniego do niższego poziomu niż standardowo. Jednak nagłe nasilenie arktycznych temperatur, które objęły także inne obszary wschodnich Stanów Zjednoczonych, sprawiło, że ilość lodu gwałtownie się zwiększyła.

- GLERL i amerykańskie Narodowe Centrum Lodu przeprowadziły pomiary lodu za ostatnie pięć dekad. Na podstawie tych danych ustalono, że w pięciu latach (1977, 1981, 1994, 2014 i 2019) do 1 lutego poziom lodu był taki sam lub wyższy. Z uwagi na utrzymującą się niską temperaturę w tym tygodniu, lód nadal rośnie - informuje agencja.

