Około 160 milionów lat temu żył osobliwy gatunek zwierzęcia przypominający kałamarnicę jurajską. Niedawno odkryto jego skamieniałości w amerykańskim stanie Wyoming.

Nazwano go Wyoteuthis linsterorum i został zidentyfikowany jako rodzaj starożytnego głowonoga, zwanego belemnitem - kuzynem współczesnych kałamarnic i ośmiornic. Ten konkretnie osobnik ma bardzo beczkowaty szkielet, co czyni go najgrubszym belemnitem, jaki kiedykolwiek odkryto.

Wyjątkowe znalezisko w Wyoming. To najgrubszy belemnit, jaki opisano

Belemnity należą do najpowszechniejszych skamieniałości znajdowanych na świecie. Można je rozpoznać po szczątkach w kształcie pocisku. Miliony takich skamieniałości odkryto w formacji Sundance w Wyoming, które niegdyś było morzem śródlądowym, pokrywającym zachodnie Stany Zjednoczone.

Większość belemnitów ma około 5-10 cm długości i 1-2 cm szerokości, jednak nowe znalezisko ma długość około 10 cm i aż 6 cm szerokości. Naukowcy szacują, że żywe zwierzę miało około 60 cm długości całkowitej, wliczając ramiona.

Dzięki tomografii komputerowej zespół mógł zbadać dwie znalezione skamieniałości bez ich uszkodzenia. Odkryli dzięki temu cechy wewnętrzne, które potwierdziły przynależność zwierzęcia do starożytnej rodziny belemnitów.

Naukowcy byli w szoku

Alexey Ippolitov był głęboko zaskoczony odkryciem skamieniałości pochodzącej z tak dobrze zbadanej grupy, która tak radykalnie różniła się od wszystkiego, co dotychczas znano.

- Możliwym wyjaśnieniem jest to, że ich stosunkowo duże rozmiary dawały im przewagę w polowaniu na współwystępujące mniejsze belemnity z rodzaju Pachyteuthis. Współczesne kałamarnice nie są przecież wybredne, jeśli chodzi o zdobycz: chętnie polują nie tylko na inne gatunki głowonogów, ale czasami nawet na osobniki własnego gatunku - wyjaśnił.

Odkrycie trwało prawie 30 lat. Pierwszy okaz został odkryty pod koniec lat 90. XX wieku przez Burkharda Pohla, założyciela Wyoming Dinosaur Center, po tym, jak zauważył belemnit znacznie większy niż wszystkie, które widział wcześniej. Skamieniałość pozostawała niebadana w zbiorach muzeum przez wiele lat, aż do odkrycia drugiego okazu przez kolekcjonera skamieniałości Cliffa Linstera. Razem te dwa okazy dostarczyły dowodów niezbędnych do zidentyfikowania i formalnego opisania nowego gatunku.

Paratyp i holotyp Wyoteuthis linsterorum ze skalą Jessica Lippincott materiał zewnętrzny

Badania przeprowadzał międzynarodowy zespół badaczy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii.

Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Papers in Palaeontology.



