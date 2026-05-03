W skrócie Naukowcy z MIT odkryli, że chaotyczne światło lasera w światłowodzie może samoczynnie skupić się w precyzyjną wiązkę typu "pencil beam" i wykorzystali to do szybszego bioobrazowania w 3D.

Nowa metoda umożliwia monitorowanie transportu leków przez barierę krew-mózg w czasie rzeczywistym bez konieczności stosowania znaczników fluorescencyjnych.

Technologia ma potencjał do zastosowań w obrazowaniu neuronów w mózgu oraz w inżynierii biologicznej, a inżynierowie planują dalsze badania oraz komercjalizację rozwiązania.

Okiełznali światło lasera w światłowodzie. Wiązka skupiona jak igła

Inżynierowie z Massachusetts Institute of Technology (MIT) wykorzystali zaskakujące zjawisko z zakresu fizyki optycznej, aby stworzyć nową, znacznie szybszą i dokładniejszą metodę obrazowania biomedycznego. Badacze ci odkryli, że w odpowiednich warunkach chaotyczna wiązka światła laserowego wewnątrz światłowodu może ulec spontanicznej samoorganizacji, formując niezwykle skupiony strumień światła, określany mianem "pencil beam", co dosłownie oznacza wiązkę ołówkową, igłową lub po prostu punktową.

Ta innowacyjna technologia pozwoliła na uchwycenie trójwymiarowych obrazów ludzkiej bariery krew-mózg aż 25 razy szybciej niż dotychczasowe metody w "złotym standardzie" przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej rozdzielczości.

Odkrycie to poprzedziła obserwacja, która początkowo wprawiła naukowców w zakłopotanie. Podczas testowania limitów mocy światłowodu wielomodowego, zamiast spodziewanego wzrostu nieładu i rozproszenia światła, zaobserwowano jego kolaps w pojedynczą, ostrą jak igła wiązkę. Zjawisko to występuje, gdy laser wprowadzany jest do włókna pod idealnym kątem 0°, a moc zostaje podniesiona do poziomu krytycznego, w którym światło zaczyna nieliniowo oddziaływać z samym szkłem światłowodu. Dzięki temu uzyskano stabilną wiązkę bez konieczności stosowania skomplikowanych i kosztownych komponentów do kształtowania światła.

"Typowym przekonaniem w tej dziedzinie jest to, że gdy zwiększysz moc tego typu lasera, światło nieuchronnie stanie się chaotyczne. Jednak my udowodniliśmy, że tak nie jest. Poszliśmy za tym dowodem, zaakceptowaliśmy niepewność i znaleźliśmy sposób, by pozwolić światłu organizować się samodzielnie w nowatorskim rozwiązaniu do bioobrazowania" - wyjaśnia Sixian You, adiunktka na MIT Department of Electrical Engineering and Computer Science (EECS) oraz starsza autorka publikacji, która ukazała się 27 kwietnia w "Nature Methods".

Przełomowa metoda pomaga testować pokonywanie bariery krew-mózg przez leki

Nowa metoda skupiania wiązki lasera rozwiązuje kluczowy problem w mikroskopii, jakim jest kompromis między rozdzielczością a głębią ostrości. Wygenerowana wiązka cechuje się wyjątkową czystością i brakiem tzw. listków bocznych, czyli rozmytych aureoli światła, które zazwyczaj zniekształcają obraz. Dzięki temu badacze mogli w czasie rzeczywistym monitorować, jak poszczególne komórki absorbują białka, co ma fundamentalne znaczenie dla testowania leków na choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera czy stwardnienie zanikowe boczne (ALS).

Zastosowanie tej technologii w badaniach nad barierą krew-mózg jest szczególnie istotne dla przemysłu farmaceutycznego. Ponieważ system ten pozwala na wizualizację transportu leków bez konieczności stosowania znaczników fluorescencyjnych, daje on naukowcom unikalną możliwość obserwacji, czy i w jakim tempie konkretne typy komórek przyswajają substancje terapeutyczne w modelach ludzkich.

"To jest urok tej metody - możesz to robić z normalnym sprzętem optycznym i bez wielkiego doświadczenia w tej domenie" - skomentowała You. Jak dodał Roger Kamm, profesor inżynierii biologicznej i mechanicznej na MIT, technologia może przysłużyć się branży farmaceutycznej, która zainteresowana jest wykorzystaniem modeli ludzkich do badania leków skutecznie przekraczających barierę krew-mózg, jako że modele zwierzęce nie mają pełnego przełożenia - nie ma pewności, czy lek wywoła takie same efekty u ludzi.

"To, że ta nowa metoda nie wymaga fluorescencyjnego oznaczania komórek jest game-changerem. Po raz pierwszy możemy teraz wizualizować zależne od czasu przenikanie leków do mózgu, a nawet identyfikować tempo, z jakim poszczególne typy komórek internalizują dany lek" - dodał współautor badania.

Technologia posłuży do bioobrazowania neuronów w mózgu i nie tylko

Naukowcy z MIT tłumaczą, że ich metoda generowania "pencil beam" nie ogranicza się do badania bariery krew-mózg. Umożliwia ona także "śledzenie w czasie różnych związków i celów molekularnych w różnych inżynieryjnych modelach tkankowych, zapewniając potężne narzędzie dla inżynierii biologicznej" - wyjaśnia Sarah Spitz z MIT Department of Biological Engineering, jedna ze współautorek publikacji.

Co dalej? W przyszłości zespół planuje dalsze badania nad podstawami fizycznymi tego zjawiska, wykorzystanie go do obrazowania neuronów w mózgu, a także komercjalizację tej technologii. Potencjał metody doceniają również eksperci spoza Massachusetts, podkreślając jej uniwersalność w technikach mikroskopowych zależnych od intensywności oświetlenia próbki.

Źródła:

Cao, H., Spitz, S., Yu, LY. et al. Self-localized ultrafast pencil beam for volumetric multiphoton imaging. Nat Methods (2026). DOI: 10.1038/s41592-026-03067-0 Zewe, A. Self-organizing "pencil beam" laser could help scientists design brain-targeted therapies. MIT News (2026).

