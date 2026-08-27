Okiem geografa: Jak lodowiec runął i wywołał potężną falę gruzu w Nepalu?

Karol Kubak

Karol Kubak

Ponad 160 osób zginęło, a setki uznano za zaginione po katastrofalnej powodzi w Nepalu. Doliną rzeki Bhote Koshi przetoczyła się potężna mieszanina wody, lodu, błota i skał. Wstępne analizy wskazują, że wszystko zaczęło się wysoko w Himalajach od nagłego zawalenia części lodowca.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Budynki mieszkalne otoczone gruzem i błotnistym terenem w Nepalu po spływie błotnym.
Co wywołało katastrofalną powódź w Nepalu?ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

W skrócie

  • Ponad 160 osób zginęło, a setki uznano za zaginione w Nepalu po tym, jak doliną rzeki Bhote Koshi przetoczyła się niszczycielska fala wody, lodu, błota i skał.
  • Wstępne analizy sugerują, że przyczyną katastrofy było nagłe zawalenie części lodowca w Himalajach, które wywołało wstrząsy sejsmiczne o magnitudzie 4,4.
  • Naukowcy wskazują, że globalne ocieplenie osłabia strome zbocza Himalajów poprzez topnienie wiecznej zmarzliny, co zwiększa ryzyko wystąpienia podobnych zdarzeń.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Doliną rzeki Bhote Koshi przez ponad 170 kilometrów przemieszczała się mieszanina wody, lodu, błota i skał, niszcząc wszystko na swojej drodze. Zginęło ponad 160 osób, a setki uznano za zaginione. Wstępne analizy wskazują, że początek katastrofy mógł znajdować się wysoko w Himalajach, gdzie doszło do nagłego zawalenia części lodowca.

Jak lodowiec może uruchomić falę gruzu?

Według najbardziej prawdopodobnego scenariusza ogromne osuwisko lodowo-kamienne oderwało fragment lodowca i porwało ze sobą skały, wodę, drzewa oraz ziemię. Materiał gwałtownie ruszył w dół doliny. Tyle że jego skala była tak duża, że sejsmografy zarejestrowały wstrząs odpowiadający trzęsieniu ziemi o magnitudzie 4,4. To jednak nie musi oznaczać, że przyczyną katastrofy było trzęsienie. Wstępne ustalenia wskazują raczej na ruch lodu i skał.

Kiedy cała powódź błotna dotarła do Gyirong (ważnego przejścia granicznego między Chinami a Nepalem, nagranie poniżej) przypominała wręcz tsunami. Według szacunków mogła mieć nawet 30 metrów wysokości.

Wieczna zmarzlina osłabia górskie zbocza

Dlaczego takie zdarzenie mogło stać się bardziej prawdopodobne? Himalaje są szczególnie wrażliwe na ocieplenie. Wysokie, strome zbocza to miejscami wieczna zmarzlina, czyli grunt zawierający skały, glebę i przez wiele lat zamarzniętą wodę, która spaja całość. Gdy temperatura rośnie, lód w takim gruncie zaczyna się roztapiać, zaś zbocza mogą stracić stabilność.

Porównanie dwóch zobrazowań satelitarnych tej samej doliny rzecznej – na górnym zdjęciu wyraźnie widoczny przebieg rzeki i zielone obszary wokół niej, na dolnym zdjęciu znaczne zachmurzenie oraz fioletowe i zielone zakłócenia utrudniające obserwację te...
Widok z lotu ptaka (zestawiony przez Planet Labs) na rzekę Trishuli przed ogromną powodzią 23 sierpnia 2026 r. (na górze) i po powodzi 26 sierpnia 2026 r. (na dole) w Chappthoke w Nepalu.HANDOUT/AFP/East NewsEast News

Nie oznacza to jednak, że można już wskazać jedną, pewną przyczynę zawalenia lodowca. Wiemy tyle, że lodowce Himalajów cofają się, a zmiany klimatu zwiększają ryzyko gwałtownych zjawisk w górach.

Podobne katastrofy zdarzały się już wcześniej. W 2024 roku Nepal nawiedziła powódź związana z wodą roztopową uwięzioną w jeziorze lodowcowym, a rok później mniejsza powódź w tym samym regionie zabiła dziewięć osób. W Szwajcarii zawalenie lodowca w 2025 roku doprowadziło do potężnego spływu gruzowego, ale mieszkańców udało się wcześniej ewakuować, dzięki sprawnym systemom wczesnego ostrzegania.

Monitoring poziomu rzek, opadów i fal sejsmicznych może dać mieszkańcom dodatkowe cenne minuty na ucieczkę. W Himalajach ma to szczególne znaczenie, bo lodowce są także źródłem wody dla ludzi. Ich zanikanie oznacza nie tylko większe ryzyko katastrof, ale w problemy z dostępem do wody w przyszłości.

Źródła: theguardian.com, The Conversation, BBC, france24.com

Może cię zainteresować:

Miliony metrów sześciennych skał nad szwajcarską wioską. Jest zagrożenie
Nauka

Szwajcarska wioska zagrożona osuwiskiem. Nad nią miliony ton skał

Karol Kubak
Karol Kubak


Jak pożary lasów wpływają na twoje zdrowie© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze