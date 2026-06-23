Orion A uchwycony przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Niesamowity obraz

W skrócie Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba wykonał szczegółowe zdjęcie obłoku gwiazdotwórczego Orion A oddalonego o około 1,3 tys. lat świetlnych od Ziemi.

Obłok molekularny Orion A na zdjęciu ukazuje struktury gazu i pyłu oraz protogwiazdy, z których powstaną gwiazdy.

Astronomowie oszacowali, że w ciągu ostatnich kilku milionów lat w Orionie A narodziło się co najmniej 3 tysiące obiektów gwiezdnych, a wcześniejsze obserwacje umożliwiły wykrycie dysków protoplanetarnych.

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Orion A to nowy "bohater" cyklu "zdjęcia miesiąca Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba", które udostępniono 22 czerwca. Obraz prezentuje obłok molekularny, gdzie powstają nowe gwiazdy.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba uchwycił obłok Orion A w niesamowitych szczegółach

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba to potężne obserwatorium, które w trakcie "fotografowania" różnych obiektów w kosmosie ujawnia nowe szczegóły, które wcześniej były poza zasięgiem astronomów. Nie inaczej jest w przypadku obłoku gwiazdotwórczego Orion A.

Obłok molekularny Orion A uchwycony przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba jest bardzo szczegółowy. Na obrazie widać różne struktury gazu i pyłu, które są domem dla wielu protogwiazd. Z tych czasem powstaną prawdziwe gwiazdy, a część z nich można zobaczyć na zdjęciu.

Obłok molekularny Orion A uchwycony przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. ESA/Webb, NASA & CSA, T. Megeath, M. Zamani (ESA/Webb) Acknowledgement: M. H. Özsaraç materiał zewnętrzny

To bardzo chaotyczne środowisko, które jest żłobkiem dla gwiazd. Uczeni twierdzą, że dokładniejsze zbadanie tego typu obiektów może pozwolić nam na uzyskanie odpowiedzi na pytania związane w powstaniem Układu Słonecznego, który uformował się około 4,6 mld lat temu.

Orion A to obłok molekularny oddalony i ponad tysiąc lat świetlnych od Ziemi

Orion A znajduje się około 1,3 tys. lat świetlnych od Ziemi i na nocnym niebie jest widoczny na południe od Pasa Oriona. To jeden z największych oraz najbliższych nam obłoków molekularnych. Jego długość szacuje się na około 290 lat świetlnych.

Astronomowie uważają, że tylko w ciągu ostatnich kilku mln lat Orion A był miejscem narodzin co najmniej 3 tys. obiektów gwiezdnych (w tym około 190 protogwiazd). Region ten składa się z mniejszych obszarów, które mają własne nazwy.

Obłok molekularny był fotografowany już w przeszłości, ale do czasu Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba nie udało się go uchwycić w tak dokładnych szczegółach. Choć warto dodać, że już wcześniej dzięki ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) udało się dostrzec w pobliżu wybranych gwiazd nawet dyski protoplanetarne, z których ostatecznie powstaną nowe planety.





Astronauci ubierają się u Prady. Skafandry nowej generacji © 2026 Associated Press