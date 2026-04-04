Przełomowa owca, która odegrała kluczową rolę w badaniach prowadzących do stworzenia słynnej Dolly, trafiła na stałą ekspozycję w popularnym muzeum. Morag, bo o niej właśnie mowa, można oglądać jako część nowej wystawy poświęconej roli nauki w rolnictwie w National Museum of Rural Life w East Kilbride.

Bez niej nie byłoby Dolly

Ian Wilmut odkrył zainteresowanie biologią już w szkole, ale dopiero zootechnika na Uniwersytecie w Nottingham ukierunkowała go na zagadnienie, z którego jest najbardziej znany. Studia doktoranckie na Uniwersytecie w Cambridge były zaś zapowiedzią jego późniejszych odkryć, skupiających się na "konserwowaniu nasienia i embrionów do zamrożenia", a wszystko po to, by ostatecznie stworzyć zmodyfikowane owce produkujące mleko zawierające białka leczące ludzkie choroby.

W 1972 roku został pierwszym naukowcem w historii, któremu udało się zamrozić, rozmrozić i umieścić zarodek cielęcia, który nazwał "Frostie", w macicy matki zastępczej. A w 1995 roku znowu przesunął granice, bo na świat przyszły bliźniaczki Morag i Megan, które zostały pierwszymi ssakami skutecznie sklonowanymi z komórek zróżnicowanych (dojrzałe komórki o wyspecjalizowanych funkcjach, np. mięśniowe, które powstały w procesie różnicowania z komórek macierzystych).

Zmieniła historię. Czas na muzeum

Ich pojawienie się na świecie uznano za ogromny przełom technologiczny, ponieważ udowodniło, że możliwe jest uzyskanie żywych zwierząt dzięki transferowi jądra komórkowego z komórek hodowanych w warunkach laboratoryjnych. Był to kluczowy moment w rozwoju nauk genetycznych i krok na drodze do narodzin Dolly, które miały miejsce rok później i były pierwszym udanym sklonowaniem ssaka z dorosłej komórki.

Narodowe Muzeum Życia Wiejskiego w East Kilbride uznało, że Morag - do ok. 2005 roku prezentowana w National Museum of Scotland, a następnie pozostająca pod opieką centrum kolekcji muzealnych w Granton - zasługuje na stałą ekspozycję i będzie można ją oglądać jako część nowej wystawy poświęconej roli nauki w rolnictwie. Jak podkreślił profesor Andrew Kitchener z National Museums Scotland, narodziny Dolly nie byłyby możliwe bez wcześniejszego sukcesu Morag i Megan.

© 2026 Associated Press