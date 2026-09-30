Naukowcy przeanalizowali dane 589 766 osób: 134 742 uczestników dwóch chińskich badań prowadzonych w Szanghaju oraz 455 024 osoby z brytyjskiego UK Biobank. Obserwacja trwała ponad dekadę. W tym czasie odnotowano 70 300 nowych przypadków nowotworów, które mogą występować u obu płci. Analizą objęto 34 typy raka i 11 modyfikowalnych czynników ryzyka.

Ogromna różnica między Chinami a Wielką Brytanią

W Chinach analizowane czynniki odpowiadały łącznie za 84,4 proc. różnicy w zachorowalności na nowotwory między mężczyznami a kobietami. W Wielkiej Brytanii było to zaledwie 26,2 proc. Oznacza to, że w brytyjskiej populacji zdecydowana większość obserwowanej różnicy pozostawała niewyjaśniona przez czynniki uwzględnione w badaniu.

Sama różnica w zachorowalności również była wyraźna. Współczynnik zachorowalności mężczyzn względem kobiet wynosił 1,66 w chińskiej kohorcie i 1,49 w brytyjskiej. Autorzy zaznaczają jednak, że analizowane wartości są modelowanymi przypisaniami statystycznymi i nie można traktować ich jako ostatecznego dowodu przyczynowego.

W Chinach dominowały palenie i alkohol

Największą rolę w chińskiej populacji odgrywało palenie papierosów. Według modelu odpowiadało ono za 51,75 proc. różnicy w zachorowalności między mężczyznami a kobietami. Kolejnym istotnym czynnikiem było intensywne spożywanie alkoholu, któremu przypisano 15,1 proc. różnicy.

Znaczenie miały również przewlekłe choroby wątroby oraz niskie spożycie owoców. Różnice między płciami w zachowaniach związanych z paleniem i alkoholem były w chińskiej populacji bardzo duże - paliło kiedykolwiek 69,6 proc. mężczyzn i 2,8 proc. kobiet, a za osoby intensywnie pijące uznano odpowiednio 26,6 proc. i 0,9 proc. uczestników.

Zobacz również: Nauka Pięć patogenów odpowiada za ponad 2 mln przypadków raka rocznie Karolina Majchrzak

W Wielkiej Brytanii obraz wyglądał inaczej

W brytyjskiej kohorcie czynniki związane ze stylem życia nie tłumaczyły większości różnicy między płciami. Największy udział spośród analizowanych czynników miała otyłość - 7,68 proc., następnie palenie tytoniu - 6,26 proc. oraz cukrzyca - 3,51 proc.

To istotna różnica w porównaniu z Chinami. W Wielkiej Brytanii zachowania takie jak palenie czy spożywanie alkoholu były znacznie mniej skoncentrowane w jednej płci. W efekcie ich udział w różnicy zachorowalności między kobietami a mężczyznami był mniejszy.

Badanie nie dowodzi, że pozostała część różnicy musi wynikać z biologii. Autorzy wskazują na wiele możliwości, w tym różnice genetyczne, hormonalne i immunologiczne, ale także czynniki środowiskowe i zawodowe.

W analizie nie uwzględniono m.in. ekspozycji zawodowych, zanieczyszczenia powietrza ani konkretnych czynników infekcyjnych, jak Helicobacter pylori czy wirus Epsteina-Barr. Badanie miało również inne ograniczenia, m.in. opierało się na pomiarze czynników ryzyka na początku obserwacji. Naukowcy podkreślają więc, że różnica w zachorowalności na raka między kobietami i mężczyznami nie powinna być traktowana jako zjawisko wynikające wszędzie z jednego zestawu przyczyn.



