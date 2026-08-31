Podczas wykopalisk w starożytnym mieście Aigeai odkryto 10 grobowców z okresu hellenistycznego. Archeolodzy sugerują, że groby mogą należeć do macedońskich żołnierzy Aleksandra Wielkiego. Obecnie są poddawane renowacji i mają zostać wystawione w muzeum w Adanie.

Archeolodzy odkryli nekropolię z czasów hellenistycznych

Wcześniejsze prace w miejscowości Yumurtalık sugerują, że znajduje się tam około 30 grobów, a do tej pory udało się zidentyfikować 10. Wiele z nich wciąż pozostaje pod ziemią. Prócz samych grobowców archeolodzy odnaleźli także fragmenty ceramiki i butelek, uważane za "dary grobowe". Natrafiono także na pojemniki, określane jako unguentaria. Były one bardzo popularne w czasach hellenistycznych. Służyły do przechowywania pachnideł, olejków i różnego rodzaju maści.

Odkryte groby dzielą się na dwa rodzaje. Część z nich jest wykuta w skale - prowadzą do nich podziemne korytarze i schody. Archeolodzy znaleźli tam także groby skrzyniowe, czyli prostokątne konstrukcje, w których składane były ciała.

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Czy to miejsce spoczynku żołnierzy Aleksandra Wielkiego?

Stanowiskiem kierował dr Faris Demir, pracownik naukowy Katedry Archeologii na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Osmaniye Korkut Ata. Powiedział, że historia tej nekropolii sięga okresu hellenistycznego (323-31 p.n.e.), lecz wykorzystywano ją również w okresie rzymskim. W trakcie kontynuowania wykopalisk oczekuje się odkrycia znacznie większej liczby grobowców.

- Widzimy, że uległy zniszczeniu od średniowiecza aż do dzisiaj. Krawędzie grobowców skrzyniowych zostały otynkowane zaprawą wapienną, a w niektórych przypadkach powierzchnia zaprawy została ozdobiona motywami rozetowymi. W grobowcach skalnych znajdują się również platformy wykute w skale, na których umieszczano zwłoki. Rozpoczęliśmy prace nad projektem mającym na celu objęcie tych grobów ochroną - dodał Demir.

Aleksander Wielki był królem Macedonii i w tym regionie przygotowywał się do bitwy pod Issos w 333 r. p.n.e. Starożytne miasto Aigeai zostało założone przez macedońskich żołnierzy na jego pamiątkę. Stąd przypuszcza się, że groby także należą do jego wojska.

Obiekt ma szansę stać się unikalną atrakcją turystyczną

Odnalezione groby mają zostać odrestaurowane i w przyszłości udostępnione turystom. Wykopaliska mają zakończyć się na początku września, a dalsze prace planowane są w zależności od wyniku oceny znalezisk.



