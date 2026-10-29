Pamiętacie powódź w Polsce w 2024 r? Wiemy już, przez co była tak tragiczna

W skrócie Zmiana klimatu spowodowana działalnością człowieka nasiliła skutki powodzi z 2024 roku znacznie bardziej, niż wynikałoby to z samej ilości opadów atmosferycznych.

Naukowcy ustalili, że ocieplenie zwiększyło przepływ w rzekach podczas niżu Boris o 14-22 procent, mimo że same opady deszczu były większe jedynie o 6-9 procent.

Nasycenie gleby wodą sprawia, że każda kolejna porcja deszczu spływa bezpośrednio do rzek, co drastycznie zwiększa ryzyko przekroczenia wytrzymałości zabezpieczeń.

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We wrześniu 2024 r. potężne powodzie dotknęły Polskę i inne kraje Europy Środkowej. Nowe badania pokazują, że zmiana klimatu miała większy wpływ na skalę tych zniszczeń, niż można było wywnioskować z samych opadów. Różnica jest spora. Zrozumienie tych mechanizmów może mieć znaczenie dla ochrony przed kolejnymi powodziami.

Powódź w Polsce w 2024 roku. Deszcz to nie wszystko

We wrześniu 2024 r. niż genueński Boris przyniósł intensywne opady deszczu i powodzie w dużej części Europy Środkowej i Wschodniej. Szczególnie mocno ucierpiały Polska, Czechy i Austria. W niektórych miejscach w ciągu kilku dni spadło kilkaset milimetrów deszczu, a rzeki wystąpiły z brzegów.

Wcześniejsze analizy wykazały już, że globalne ocieplenie nasiliło opady związane z tym zjawiskiem. Tym razem naukowcy poszli o krok dalej. Zbadali nie tylko to, ile dodatkowego deszczu przyniosła zmiana klimatu, ale i to, jak wpłynęła na wysokość wezbrań rzek.

Badacze z niemieckiego ośrodka UFZ połączyli symulacje klimatyczne z dwoma modelami hydrologicznymi, które pozwalają prześledzić, jak deszcz spływa do rzek i prowadzi do powodzi. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Science Advances.

Zmiana klimatu zwiększyła skalę powodzi

Obliczenia pokazały wyraźną różnicę. Gdyby nie zmiana klimatu spowodowana działalnością człowieka, opady podczas niżu Boris byłyby mniejsze o około 6-9 proc. Jednak szczytowe przepływy w rzekach, czyli największe ilości wody przepływające przez nie w czasie wezbrania, byłyby średnio o 14-22 proc. niższe.

Gdyby nie zmiana klimatu spowodowana działalnością człowieka, opady podczas niżu Boris byłyby mniejsze o około 6-9 proc.

Dlaczego różnica jest tak duża? Tu wiele zależy od stanu gleby. Na początku ulewy ziemia wchłania część wody (tu oczywiście zakładamy, że mamy normalny poziom wilgotności, a nie suszę, bo wówczas dominuje spływ powierzchniowy), ale z czasem nasiąka nią do granic możliwości. Wtedy kolejne porcje deszczu znacznie łatwiej spływają do rzek.

Gleba może początkowo wchłonąć część deszczu podczas intensywnych opadów. W końcu jednak staje się nasycona wodą, a każdy kolejny milimetr deszczu spływa bezpośrednio do rzeki.

Większe ryzyko, niż zakładają zabezpieczenia

Wyniki mają znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej. Prof. Jakob Zscheischler, współautor badania i badacz klimatu z UFZ, zwraca uwagę, że wzrost opadów o 10 proc. nie musi oznaczać powodzi większej o tyle samo. Wzrost może sięgnąć nawet 20 proc. Jeśli poziom wody przekroczy wartości, na które zaprojektowano zabezpieczenia, poważne szkody mogą pojawić się bardzo szybko.

Naukowcy podkreślają jednak, że badanie dotyczy wpływu zmiany klimatu na konkretną powódź. Nie rozstrzyga, czy ocieplenie zwiększa prawdopodobieństwo występowania podobnych układów pogodowych. Nie uwzględnia też zmian użytkowania terenu ani gospodarki wodnej.

Źródło: Helmholtz Association of German Research Centres

Publikacja: Peter Miersch et al., Evidence from 2024 Storm Boris indicates anthropogenic climate change amplifies floods more than extreme precipitation, Science Advances (2026). DOI: 10.1126/sciadv.aef7703. www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aef7703



