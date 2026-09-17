Partenon od ponad dwóch tysięcy lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków architektury klasycznej. Świątynia wzniesiona na ateńskim Akropolu nie jest jednak tak geometrycznie prosta, jak mogłoby się wydawać. Jej konstrukcja zawiera szereg subtelnych odchyleń od idealnych linii, między innymi delikatnie wygiętą podstawę oraz charakterystycznie rozszerzające się ku środkowi kolumny.

Przez lata przypisywano tym zabiegom konkretny cel. Zgodnie z rozpowszechnioną interpretacją starożytni budowniczowie przewidzieli, w jaki sposób ludzkie oko odbiera regularne kształty i odpowiednio zmodyfikowali geometrię świątyni. Dzięki temu Partenon miał wyglądać idealnie, mimo że jego elementy w rzeczywistości nie są całkowicie proste. Prof. Alain Goriely z Uniwersytetu Oksfordzkiego postanowił sprawdzić, czy za tą teorią rzeczywiście stoją dowody matematyczne.

Podstawa Partenonu nie jest idealnie pozioma

Jednym z najlepiej znanych przykładów jest stylobat, czyli górna powierzchnia podstawy, na której stoją kolumny. Jego krawędzie nie biegną idealnie poziomo. Środkowa część konstrukcji znajduje się około 6 cm wyżej niż jej końce, przez co całość tworzy bardzo łagodny łuk. Tradycyjnie tłumaczono to potrzebą skompensowania złudzenia, które miałoby sprawiać, że długa, idealnie pozioma linia wygląda na lekko zapadniętą w środku.

Goriely przeanalizował różne mechanizmy, które mogłyby powodować taki efekt. Nie znalazł jednak przekonujących dowodów, że samo położenie długiej poziomej linii wywołuje złudzenie wystarczająco silne, aby uzasadnić zastosowanie takiej korekty w Partenonie.

Rozwiń

Inna teoria odwołuje się do tzw. złudzenia Heringa. W jego przypadku równoległe linie mogą wydawać się zakrzywione, gdy przecinają je inne linie. Zdaniem badacza geometria Partenonu nie zapewnia jednak warunków, w których efekt ten powinien być wystarczająco silny. Nie ma również dowodów, że złudzenie Heringa można bezpośrednio przenieść z obrazu dwuwymiarowego na obserwowaną z różnych perspektyw konstrukcję trójwymiarową.

Kolumny też nie musiały "oszukiwać" oka

Podobny problem dotyczy entasis, czyli delikatnego wybrzuszenia kolumn. Nie są one idealnie proste, lecz nieznacznie rozszerzają się w środkowej części. Według klasycznej interpretacji miało to przeciwdziałać wrażeniu, że proste kolumny stają się zbyt cienkie w połowie wysokości. Analiza Goriely'ego ponownie nie wykazała jednak przekonujących dowodów na istnienie takiego efektu optycznego.

Co więcej, skala zastosowanej korekty jest niewielka. Wybrzuszenie kolumn wynosi około 18 mm, przez co z typowej odległości jest bardzo trudne do zauważenia. Nie oznacza to oczywiście, że krzywizny Partenonu są przypadkowe. Badacz proponuje po prostu, by nie zakładać automatycznie, że ich jedynym celem było korygowanie sposobu, w jaki ludzkie oko postrzega geometrię. Krzywizna podstawy mogła mieć na przykład praktyczne znaczenie i ograniczać gromadzenie się wody deszczowej. Z kolei lekko zakrzywione kolumny mogły być świadomym wyborem estetycznym.

Zobacz również: Historia Graffiti starożytnego pasterza ujawnia pradawną tajemnicę zaginionej świątyni Wiktor Piech

Skąd wziął się ten mit?

Goriely wskazuje, że źródeł współczesnego wyjaśnienia można szukać w dziele rzymskiego architekta Witruwiusza, który opisywał grecką architekturę kilka stuleci po powstaniu Partenonu. Jego interpretacje zostały później przejęte przez kolejne pokolenia architektów i historyków, aż zaczęły funkcjonować jako niemal pewne wyjaśnienie zastosowanych rozwiązań.

Myślę, że może to być najstarszy mit, jaki mamy - poza religią

Badacz zwraca przy tym uwagę na problem metodologiczny - dzieła Witruwiusza są ważnym źródłem wiedzy o architekturze starożytnej, ale nie zawsze można traktować jego wyjaśnienia jako bezpośredniego opisu intencji greckich budowniczych. Od powstania Partenonu do czasów rzymskiego autora minęło bowiem około czterech stuleci.

Frank Salmon, historyk architektury klasycznej z Uniwersytetu Cambridge, zauważa, że część specjalistów od dawna zachowywała ostrożność wobec interpretacji Witruwiusza. Problem polega między innymi na tym, że wiele greckich tekstów dotyczących budowy świątyń, do których odwoływał się rzymski architekt, nie przetrwało do naszych czasów.