Pentagon przyznaje 8,3 mln dolarów na 10-minutowy test krzepnięcia krwi

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Amerykańska agencja DARPA finansuje rozwój urządzenia, które ma umożliwić medykom ocenę krzepnięcia krwi na podstawie zaledwie jednej kropli. Technologia może pomóc w ratowaniu ciężko rannych żołnierzy w miejscach oddalonych od szpitali, gdzie szybka diagnostyka i dostęp do krwi są szczególnie trudne.

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lekarz w niebieskich rękawiczkach pobiera krew z palca pacjenta za pomocą urządzenia diagnostycznego
Szybki test krwi na polu walki. DARPA inwestuje w nową technologię (zdj. ilustracyjne)123RF/PICSEL

Firma Abram Scientific otrzymała od amerykańskiej Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (DARPA) kontrakt o wartości do 8,3 mln dolarów na rozwój urządzenia CoagCare. Ten przenośny test ma oceniać proces krzepnięcia krwi w czasie krótszym niż 10 minut.

Urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim do zastosowań w medycynie urazowej, w tym na polu walki. Ma dostarczać medykom informacji potrzebnych do podejmowania decyzji o transfuzji i leczeniu ciężko rannych jeszcze przed przewiezieniem ich do szpitala.

Jedna kropla krwi i 10 minut

CoagCare składa się z niewielkiego czytnika, jednorazowej karty testowej i ma dostarczać informacji o funkcjonowaniu układu krzepnięcia. Analizuje, jak krew zmienia swoją strukturę podczas tworzenia skrzepu, a następnie śledzi jego wytrzymałość i rozpad.

Podobne analizy wykonuje się w szpitalach za pomocą urządzeń wykorzystujących tromboelastografię lub tromboelastometrię. Standardowe badania tego rodzaju mogą jednak trwać od 30 do 60 minut, a sprzęt wymaga odpowiednich warunków pracy.

CoagCare ma być mniejsze, szybsze i przystosowane do działania w trudnym otoczeniu, również w pojazdach ratunkowych i śmigłowcach ewakuacyjnych narażonych na drgania. Bo jak przekonuje Abhishek Ramkumar, założyciel i dyrektor generalny Abram Scientific, kiedy pacjent traci dużo krwi, liczy się każda minuta.

Problem z krwią na polu walki

Niekontrolowane krwawienie po ciężkich urazach należy do najważniejszych przyczyn zgonów na polu walki. Jedną z podstawowych metod leczenia jest przetaczanie krwi, które należy wykonać możliwie szybko po wystąpieniu krwotoku.

W odległych bazach wojskowych jest to jednak utrudnione. Krew od dawców wymaga przechowywania w warunkach chłodniczych, a jej okres przydatności jest ograniczony. Gromadzenie zapasów bywa więc problematyczne w niewielkich placówkach, na okrętach czy w jednostkach, które mogą przez długi czas pozostawać z dala od szpitali.

W takich warunkach wojskowi medycy czasem korzystają z tzw. banków krwi na miejscu, pobierając ją od odpowiednio sprawdzonych dawców spośród innych żołnierzy. To rozwiązanie zależy jednak od dostępności dawców i możliwości przeprowadzenia niezbędnych badań - tu do akcji wkracza nowy test. Firma planuje rozwijać również wariant cywilny, oba urządzenia mają korzystać z tych samych jednorazowych kart testowych, co pozwoliłoby wykorzystywać wspólną infrastrukturę.

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Test ma wspierać rozwój substytutów krwi

Prace nad nim wpisują się w program DARPA o nazwie RAPIID, uruchomiony w maju 2026 r. Jego celem jest opracowanie zestawu do ratowania rannych, który będzie można przechowywać bez konieczności chłodzenia. Ma on zawierać rozwijane laboratoryjnie substytuty krwi, w tym preparaty przenoszące tlen i osocze w postaci wysuszonej. Założeniem programu jest uzyskanie dopuszczenia takiego zestawu przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) już w roku budżetowym 2029.

Szybki test krzepnięcia ma pomóc medykom określić, jakiego preparatu potrzebuje poszkodowany i w jakiej ilości należy go podać. W ramach nowego kontraktu Abram Scientific ma dostosować CoagCare do wspomagania dawkowania substytutów opracowywanych w programie RAPIID oraz przygotować produkcję czytników i jednorazowych kart do zastosowań wojskowych oraz opracowanie wersji wojskowej do wykorzystania w warunkach polowych.

Bo warto tu wyjaśnić, że historia samego CoagCare w armii USA sięga stycznia 2021 r., kiedy to Abram Scientific ogłosiło uzyskanie finansowania w wysokości 2,9 mln dolarów na opracowanie urządzenia do wykrywania zaburzeń krzepnięcia krwi związanych z COVID-19. W 2024 r. zespół opisał platformę CoagCare w publikacji poświęconej przenośnej diagnostyce krzepnięcia, prezentując dalszy rozwój rozwiązania. W październiku 2025 r. DARPA przyznała Abram Scientific kolejny kontrakt, tym razem 2 mln dolarów na miniaturyzację urządzenia.

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