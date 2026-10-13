Perseverance pobił rekord Opportunity. Najdłuższy dystans na Marsie

W skrócie Łazik Perseverance ustanowił nowy rekord dystansu pokonanego na Marsie, przejeżdżając ponad 45,22 kilometra i wyprzedzając tym samym pojazd Opportunity.

Sukces łazika jest w dużej mierze zasługą systemu nawigacyjnego AutoNav, który odpowiadał za wyznaczenie trasy w ponad 90 procentach wykonanego dystansu.

Perseverance jest znacznie nowocześniejszą konstrukcją od swojego poprzednika, mogąc pokonać nawet 412 metrów dziennie i przetwarzając tysiące punktów pomiarowych.

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Łazik Perseverance znajduje się na Marsie od ponad pięciu lat i w końcu zdołał pobić rekord, który należał do innego pojazdu agencji. To łączny dystans pokonany na Czerwonej Planecie, który dotychczas należał do Opportunity.

Perseverance pobił rekord dystansu na Marsie należący do łazika Opportunity

Jeszcze kilka dni temu rekord łącznego dystansu pokonanego na Marsie należał do łazika Opportunity, który przez ponad 14 lat zdołał przejechać 45,16 kilometra. To o tyle ciekawe, że NASA zaprojektowała go do misji mającej trwać 90 dni, gdzie miał pokonać 600 metrów.

11 października łazik Perseverance zdołał pobić ten rekord i potrzebował na to znacznie mniej czasu, bo około 5,5 roku. Maszyna przejechała już na Czerwonej Planecie dystans 45,22 kilometra.

Znaczna część postępów Perseverance wynika z autonomicznego systemu nawigacyjnego AutoNav, który pozwala łazikowi identyfikować przeszkody i planować trasy w trakcie ruchu. Z informacji przekazanych przez NASA wynika, że system odpowiadał za ponad 90 proc. pokonanej trasy. W przypadku Opportunity podobne rozwiązanie wykorzystano dla mniej niż 5 proc. całego dystansu.

Łazik Perseverance może przejechać jednego dnia na Marsie nawet kilkaset metrów

Perseverance to znacznie nowocześniejszy łazik NASA w porównaniu do Opportunity. Dlatego oferuje większe możliwości. Agencja zaprojektowała go w taki sposób, że jest w stanie w ciągu jednego dnia przejechać na Marsie nawet 412 metrów.

Oprogramowanie nawigacyjne łazika Perseverance przetwarza około 600 tys. punktów pomiarowych. Dla porównania Sojourner, czyli pierwszy pojazd agencji, był w stanie monitorować tylko 20 punktów.

Pierwotna misja zakładała przejechanie nie więcej niż 20,9 km. Znacznie przekroczyliśmy ten limit, a dzięki w pełni sprawnym systemom mobilności i korzystnym wynikom testów naziemnych z wydłużonym okresem użytkowania, spodziewamy się, że Perseverance będzie nadal poprawiał ten rekord przez wiele kolejnych lat

Jakiś czas temu NASA przedłużyła badania krateru Jezero, gdzie przebywa Perseverance, co najmniej do końca 2028 r.