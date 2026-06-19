Perseverance ustanawia nowy rekord Marsa. Łazik NASA przejechał maraton

W skrócie Perseverance to łazik NASA, który pobił dotychczasowy rekord Marsa, przejeżdżając dystans maratonu.

Łazik pokonał łącznie 42,51 kilometra na Marsie, co oznacza lepszy wynik niż Curiosity osiągnięty w krótszym czasie.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji, w tym modeli Claude firmy Anthropic, usprawniło poruszanie się Perseverance po Marsie.

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Łazik Perseverance wylądował na powierzchni Marsa ponad pięć lat temu. Wkrótce po tym rozpoczął badania Czerwonej Planety w kraterze Jezero. Pojazd NASA ustanowił nowy rekord i jako jedyny pokonał na obcym świecie dystans przekraczający maraton.

Łazik Perseverance przejechał na Marsie maraton

NASA udostępniła nowe informacje o drodze, którą pokonał na Marsie łazik Perseverance i jest to pierwszy pojazd, który pokonał dystans odpowiadający ziemskiemu maratonowi (42 kilometry i 195 metrów).

Z informacji, które obejmują dystans pokonany przez maszynę do dnia 18 czerwca 2026 r. wynika, że Perseverance przejechał na Marsie łącznie już 42,51 kilometra. To więcej niż łazik Curiosity przebywający na Czerwonej Planecie od blisko 14 lat. Ten drugi pojazd pokonał do tej pory 37,13 kilometra, czyli niewiele mniej, ale potrzebował na to znacznie więcej czasu.

Trasa na Marsie, którą do 18 czerwca 2026 r. pokonał łazik Perseverance. NASA NASA

Ostatni łazik marsjański NASA został znacznie lepiej przygotowany do pokonywania dłuższych odcinków w krótszym czasie. Ponadto agencja zdecydowała się na implementację nowych rozwiązań, które ułatwiają oraz automatyzują proces.

Łazik Perseverance jeździ po Marsie coraz lepiej dzięki AI

Komunikacja z Marsem wiąże się z opóźnieniami (na poziomie 3-22 minut w jedną stronę), a więc łaziki nie są sterowane na żywo. NASA planuje trasy i następnie wysyła odpowiednie komendy na Czerwoną Planetę.

W przypadku łazika Perseverance NASA zdecydowała się na nowe rozwiązanie, które oparto na sztucznej inteligencji. Pod koniec zeszłego roku pojazd po raz pierwszy w historii pokonał trasę, którą wyznaczyło AI. W tym celu agencja nawiązała współpracę z Anthropic i wykorzystano jej modele Claude. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę.

AI usprawniło proces poruszania się łazika i w ten sposób maszyna najpierw przejechała 210 metrów, a potem 246 metrów, czyli łącznie blisko pół kilometra.

Mars jest trudnym środowiskiem. NASA musi dokładnie planować każdy przejazd, bo na drodze mogłaby pojawić się przeszkoda, która w najgorszym przypadku doprowadziłaby do zakończenia kosztującej miliardy dolarów misji.





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