Pięć patogenów odpowiada za ponad 2 mln przypadków raka rocznie

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Co ósmy nowotwór diagnozowany na świecie ma związek z zakażeniem wirusem, bakterią lub innym patogenem. Najnowsze badanie opublikowane w "The Lancet Oncology" wskazuje, że w 2024 roku infekcje odpowiadały za około 2,3 mln nowych przypadków raka. Za zdecydowaną większością zachorowań stało zaledwie pięć patogenów, a wielu z tych nowotworów można byłoby zapobiec dzięki szczepieniom, diagnostyce i odpowiedniemu leczeniu.

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Bakteria Yersinia pestis wywołująca dżumę, widoczna jako trójwymiarowa komórka z widocznym DNA na barwnym tle
Bakteria Yersinia pestis wywołująca dżumę (zdj. ilustracyjne)drmicrobe123RF/PICSEL

Międzynarodowy zespół naukowców pod kierownictwem Harriet Rumgay z Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) przeanalizował globalne obciążenie nowotworami wywoływanymi przez czynniki zakaźne. Badacze wykorzystali szacunki zachorowań na raka w 2024 roku, pochodzące z bazy Global Cancer Observatory oraz dostępne dane dotyczące udziału poszczególnych infekcji w rozwoju nowotworów.

Analiza objęła 12 patogenów uznanych za rakotwórcze. Uwzględniono również nowe dowody naukowe, w tym dotyczące związku wirusa Epsteina-Barr z rakiem żołądka. Z szacunków wynika, że zakażenia odpowiadały za około 12 proc. wszystkich nowych przypadków raka na świecie. Naukowcy podkreślają, że stanowią one jeden z najważniejszych czynników ryzyka nowotworów, na które można wpływać za pomocą działań profilaktycznych.

Pięć patogenów odpowiada za większość zachorowań

Największy udział w globalnej liczbie nowotworów związanych z infekcjami miała bakteria Helicobacter pylori. W 2024 roku przypisano jej około 760 tys. nowych przypadków raka, co odpowiada 4 proc. wszystkich diagnoz onkologicznych.

Bakteria ta kolonizuje błonę śluzową żołądka i jest niezwykle rozpowszechniona - szacuje się, że zakażona jest nią niemal połowa światowej populacji. Choć większość infekcji przebiega bezobjawowo, przewlekłe zakażenie może prowadzić do stanów zapalnych, choroby wrzodowej, a u części pacjentów także do rozwoju raka żołądka.

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Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

Niewiele mniejszą liczbę zachorowań, około 750 tys., przypisano wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Niektóre jego typy mogą powodować między innymi raka szyjki macicy, odbytu oraz części nowotworów głowy i szyi.

Kolejne miejsca zajęły wirusy zapalenia wątroby typu B i C oraz wirus Epsteina-Barr. Przewlekłe zakażenia HBV i HCV są istotnymi czynnikami ryzyka raka wątrobowokomórkowego. EBV jest natomiast związany między innymi z niektórymi chłoniakami i rakiem nosogardła, a także częścią przypadków raka żołądka.

Największe obciążenie w krajach o niższych dochodach

Wyniki badania ujawniają znaczne nierówności geograficzne. Kraje o niskich i średnich dochodach odpowiadały za około 77 proc. wszystkich przypadków nowotworów związanych z zakażeniami. Najwięcej takich zachorowań odnotowano w Azji Wschodniej - ok. 990 tys., czyli 42 proc. światowej liczby. Dominowały tam nowotwory związane z zakażeniami H. pylori i HBV.

Z kolei w Afryce Subsaharyjskiej nowotwory wywoływane przez infekcje stanowiły około jednej czwartej wszystkich nowych przypadków raka. Duży udział miały w tym regionie zakażenia HPV.

Autorzy zwracają uwagę, że mimo postępów w szczepieniach i badaniach przesiewowych wiele krajów nadal nie zapewnia wystarczającego dostępu do skutecznych metod zapobiegania nowotworom. Tymczasem szczepionki przeciwko HPV i HBV, badania przesiewowe, diagnostyka zakażeń oraz ich odpowiednie leczenie mogą zapobiegać części nowotworów jeszcze przed ich rozwojem. Sytuacja jest trudniejsza w przypadku H. pylori oraz wirusa Epsteina-Barr, bo nie ma obecnie dopuszczonych szczepionek przeciwko tym patogenom.

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