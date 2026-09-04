W skrócie Pierwsza prywatna misja Venus Life Finder na Wenus została opóźniona z powodu problemów z nową rakietą Neutron firmy Rocket Lab.

Początkowy harmonogram startu rakiety Neutron, który zakładano na 2024 rok, nie został zrealizowany, a firma musi zmierzyć się z dalszymi pracami technicznymi.

Mimo opóźnień rakiety, badawcza strona misji jest gotowa, gdyż naukowcy z MIT ukończyli już konstrukcję sondy oraz przygotowali kluczowe instrumenty naukowe.

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Venus Life Finder to pierwsza prywatna misja na Wenus, której celem jest próba znalezienia śladów związanych z życiem. Pomysł narodził się kilka lat temu i jest wspólnym przedsięwzięciem uczonych z MIT oraz firmy Rocket Lab. Niestety nie może dojść do skutku i boryka się z opóźnieniami.

Pierwsza prywatna misja na Wenus bez skutku przez rakietę Rocket Lab

Sonda kosmiczna mająca polecieć na Wenus ma zostać wyniesiona przez nową rakietę Rocket Lab o nazwie Neutron. Problem jednak w tym, że prace nad tą konstrukcją przeciągają się w czasie i nie jest ona jeszcze gotowa.

Początkowo rakieta Neutron miała odbyć pierwszy lot w 2024 r. Niestety zamysły Rocket Lab nie zostały zrealizowane. Do tej pory konstrukcja nie została wystrzelona ani razu. Problemy techniczne przy projekcie sprawiły, że dotychczasowy harmonogram musiał zostać zmieniony.

Obecnie pierwszy lot rakiety Neutron ma odbyć się z kompleksu Wallops Island w stanie Wirginia. Od powodzenia tej misji będą zależały dalsze losy konstrukcji Rocket Lab, a firma nie ukrywa, że jest przed nią jeszcze sporo pracy.

Sonda kosmiczna i kluczowe instrumenty na Wenus są gotowe

Inaczej sytuacja wygląda po stronie badawczej misji, za którą odpowiadają specjaliści z MIT. Główna konstrukcja sondy kosmicznej mającej polecieć na Wenus jest gotowa. To samo dotyczy wybranych instrumentów naukowych, które zbadają pobliską planetę.

Profesor Sara Seager z MIT zwraca uwagę na problemy po stronie Rocket Lab oraz jego rakiety Neutron. Opóźnienia sprawiają, że pierwsza prywatna misja na Wenus nie może doczekać się realizacji.

Warto dodać, że zespół naukowców z MIT wiąże z Wenus bardziej dalekosiężne plany. Venus Life Finder to tylko jedna z misji planowanych z myślą o sąsiedniej planecie. W rzeczywistości jest ich więcej. Zakłada się na przykład wysłanie specjalnego balonu, który pozwoliłby lepiej zbadać atmosferę pobliskiego świata.

Warto dodać, że Rocket Lab ma już doświadczenie w misjach międzyplanetarnych. Firma zbudowała dla NASA dwie bliźniacze sondy kosmiczne, które lecą obecnie na Marsa w ramach projektu ESCAPADE.



